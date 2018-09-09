شاهد: رئيس مولدوفا ووالدته يتعرضان لحادث سيارة

قال المكتب الصحفي بالرئاسة في مولدوفا إن رئيس البلاد إيغور دودون أصيب بخدوش وكدمات بسيطة بعد أن تعرض لحادث سيارة.

وقال أناتيلي جوليا رئيس جهاز الأمن في مولدوفا إن دودون أدخل المستشفى وإن حالته مطمئنة.

وأظهر تسجيل التقطته سيارة كانت خلف سيارة الرئيس ووزعته الأجهزة الأمنية شاحنة تحاول التجاوز ودخولها مسار الموكب وصدمتها سيارة الرئيس في أجواء ماطرة.

ووقع الحادث في منطقة هينسشتي، على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب العاصمة كيشيناو، في وسط مولدوفا.

وقال بيان لأجهزة الأمن "تفيد التحقيقات الأولية بأن السائق فقد السيطرة فوق طريق زلقة وسط أجواء ماطرة".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر طبية إنه كان برفقة دودون والدته وأحد أبنائه الثلاثة، وقد تعرضا لإصابات أكثر خطورة لكن حالتيهما لا تدعوان للقلق.

وأعلن المتحدث باسم الرئيس أن موكب دودون لم يخالف قواعد سلامة المرور.