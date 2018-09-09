البث الحي
منوعات

شاهد: رئيس مولدوفا ووالدته يتعرضان لحادث سيارة

9/9/2018

قال المكتب الصحفي بالرئاسة في مولدوفا إن رئيس البلاد إيغور دودون أصيب بخدوش وكدمات بسيطة بعد أن تعرض لحادث سيارة.

وقال أناتيلي جوليا رئيس جهاز الأمن في مولدوفا إن دودون أدخل المستشفى وإن حالته مطمئنة.

وأظهر تسجيل التقطته سيارة كانت خلف سيارة الرئيس ووزعته الأجهزة الأمنية شاحنة تحاول التجاوز ودخولها مسار الموكب وصدمتها سيارة الرئيس في أجواء ماطرة.

ووقع الحادث في منطقة هينسشتي، على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب العاصمة كيشيناو، في وسط مولدوفا.

وقال بيان لأجهزة الأمن "تفيد التحقيقات الأولية بأن السائق فقد السيطرة فوق طريق زلقة وسط أجواء ماطرة".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر طبية إنه كان برفقة دودون والدته وأحد أبنائه الثلاثة، وقد تعرضا لإصابات أكثر خطورة لكن حالتيهما لا تدعوان للقلق.

وأعلن المتحدث باسم الرئيس أن موكب دودون لم يخالف قواعد سلامة المرور.

المصدر : وكالات
المزيد من منوعات

رضيع يسقط من الطابق الثالث عشر في الصين (فيديو)

رضيع ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق ال13 (موافع التواصل)

أردوغان يعلن تحقيق تقدم في إنتاج لقاح تركي لكورونا ويتحدث عن موعد طرحه للاستخدام

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ترمب يعفو عن ديك رومي في آخر احتفال بعيد الشكر في البيت الأبيض (فيديو)

سعرها 10 آلاف دولار.. اليابان تكافح فيروس كورونا بالأقنعة الفاخرة (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)