البث الحي
منوعات

راكب "مزعج" يجبر طائرة أسترالية على الهبوط

طائرة تابعة لشركة "كانتاس" الأسترالية للطيران
طائرة تابعة لشركة "كانتاس" الأسترالية للطيران
9/9/2018

أفادت تقارير إخبارية أن طائرة رحلة جوية مباشرة من مدينة بيرث الأسترالية إلى لندن اضطرت للعودة إلى المطار بعد ساعتين من الإقلاع بسبب راكب مزعج.

ما القصة:
  • أحد الركاب تصرف على نحو غريب على متن الطائرة، حيث حبس نفسه داخل دورة المياه لأكثر من ساعة، بعد وقت قليل من الإقلاع، وعندما خرج، أخذ يصرخ في وجه باقي الركاب، وبدأ يتصرف وكأنه يتأهب لخوض مباراة في الملاكمة.
  • راكبة تُدعى كريستين كولي، أوضحت أن أفراد طاقم الطائرة طلبوا المساعدة من عدد من الركاب لتهدئة الرجل. وقالت: "طلبوا العون من الرجال، وقام ركاب بالفعل بمساعدتهم، وعرفت أنه تم تقييده ووضعه في مؤخرة الطائرة".
  • الراكبة أضافت: "الأمر كان مرعبا للبعض، أحد الركاب بجانبي أصيب بحالة هياج واضطراب، لكن طاقم الطائرة تمكنوا من السيطرة التامة على الموقف وقاموا بتهدئته".
  • بعد عودة الطائرة "بوينغ 9-787 دريملاينر" في رحلتها رقم "كيو اف 9" التابعة لشركة "كانتاس" الأسترالية للطيران، الى بيرث أمس (السبت) وضعت الشرطة الأصفاد في يد الراكب وقناعا على وجهه.
  • الشرطة الأسترالية قالت إن الراكب "المزعج" أُنزل من الطائرة ويخضع للاستجواب.
  • شركة "كانتاس" قامت بتعديل موعد الرحلة إلى اليوم التالي، لأن استئنافها في نفس اليوم كان سيزيد ساعات العمل المقررة لطاقم الرحلة.
  • الشركة اعتذرت للركاب عما تعرضوا له من إزعاج ومضايقات، وأكدت أنها لا تتهاون مطلقا مع أي تصرفات تسبب ازعاجا على متن طائراتها.
  • تعد الرحلة من "بيرث" الأسترالية إلى لندن من أطول الرحلات الدولية في العالم حيث تستغرق حوالي 17 ساعة.
المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

رضيع يسقط من الطابق الثالث عشر في الصين (فيديو)

رضيع ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق ال13 (موافع التواصل)

أردوغان يعلن تحقيق تقدم في إنتاج لقاح تركي لكورونا ويتحدث عن موعد طرحه للاستخدام

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ترمب يعفو عن ديك رومي في آخر احتفال بعيد الشكر في البيت الأبيض (فيديو)

سعرها 10 آلاف دولار.. اليابان تكافح فيروس كورونا بالأقنعة الفاخرة (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)