راكب "مزعج" يجبر طائرة أسترالية على الهبوط

أفادت تقارير إخبارية أن طائرة رحلة جوية مباشرة من مدينة بيرث الأسترالية إلى لندن اضطرت للعودة إلى المطار بعد ساعتين من الإقلاع بسبب راكب مزعج.
ما القصة:
- أحد الركاب تصرف على نحو غريب على متن الطائرة، حيث حبس نفسه داخل دورة المياه لأكثر من ساعة، بعد وقت قليل من الإقلاع، وعندما خرج، أخذ يصرخ في وجه باقي الركاب، وبدأ يتصرف وكأنه يتأهب لخوض مباراة في الملاكمة.
- راكبة تُدعى كريستين كولي، أوضحت أن أفراد طاقم الطائرة طلبوا المساعدة من عدد من الركاب لتهدئة الرجل. وقالت: "طلبوا العون من الرجال، وقام ركاب بالفعل بمساعدتهم، وعرفت أنه تم تقييده ووضعه في مؤخرة الطائرة".
- الراكبة أضافت: "الأمر كان مرعبا للبعض، أحد الركاب بجانبي أصيب بحالة هياج واضطراب، لكن طاقم الطائرة تمكنوا من السيطرة التامة على الموقف وقاموا بتهدئته".
- بعد عودة الطائرة "بوينغ 9-787 دريملاينر" في رحلتها رقم "كيو اف 9" التابعة لشركة "كانتاس" الأسترالية للطيران، الى بيرث أمس (السبت) وضعت الشرطة الأصفاد في يد الراكب وقناعا على وجهه.
- الشرطة الأسترالية قالت إن الراكب "المزعج" أُنزل من الطائرة ويخضع للاستجواب.
- شركة "كانتاس" قامت بتعديل موعد الرحلة إلى اليوم التالي، لأن استئنافها في نفس اليوم كان سيزيد ساعات العمل المقررة لطاقم الرحلة.
- الشركة اعتذرت للركاب عما تعرضوا له من إزعاج ومضايقات، وأكدت أنها لا تتهاون مطلقا مع أي تصرفات تسبب ازعاجا على متن طائراتها.
- تعد الرحلة من "بيرث" الأسترالية إلى لندن من أطول الرحلات الدولية في العالم حيث تستغرق حوالي 17 ساعة.