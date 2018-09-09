راكب "مزعج" يجبر طائرة أسترالية على الهبوط

أفادت تقارير إخبارية أن طائرة رحلة جوية مباشرة من مدينة بيرث الأسترالية إلى لندن اضطرت للعودة إلى المطار بعد ساعتين من الإقلاع بسبب راكب مزعج.

ما القصة: