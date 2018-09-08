شاهد: أثار مدمرة لإعصار "جيبي" في اليابان

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 340 آخرون في أقوى إعصار يضرب اليابان منذ ربع القرن، وتسببت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي صاحبته باضطرابات كبيرة في حركة النقل وعمل الشركات.

ووجهت السلطات اليابانية تحذيرا لعشرات الآلاف من السكان لإخلاء منازلهم بعد أن ضرب الإعصار "جِيبي" اليابسة في مدينة كوتشي بجزيرة شيكوكو جنوبي اليابان واتجه شمالا نحو وسط البلاد.

وأوقفت السلطات خدمات القطارات السريعة بين شرق وغرب البلاد فضلا عن إلغاء نحو 800 رحلة جوية.

ماذا حدث:

ظهر الثلاثاء الماضي بدأ الإعصار جيبي باجتياح الأرخبيل من ساحله الغربي ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها القصوى 216 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة.

حوالي 1.3 مليون أسرة بما في ذلك 1.1 مليون في منطقة كينكي، ظلوا من دون كهرباء لمدة يوم وفقا لشركات الكهرباء المحلية.

الزوابع القوية اقتلعت أسقف منازل وأشجار وقلبت سيارات وشاحنات رأسا على عقب، ودفعت سفينة شحن زنتها 2591 طنا كانت راسية في خليج أوساكا وجعلتها تصطدم بجسر بحري يؤدي إلى مطار كانساي الدولي المبني على جزيرة اصطناعية.

اصطدام السفينة بالجسر المؤدي إلى المطار أدى إلى تضرر الجسر، كما أن المياه غمرت أقساما عديدة من المطار مما دفع السلطات إلى إغلاقه.

السلطات سيرت عبارات تولت نقل المسافرين الذي احتجزوا في المطار وعددهم حوالي ثلاثة آلاف إلى مطار كوبي الواقع إلى الغرب منه، كي يتابعوا رحلاتهم من هناك.

السلطات ألغت حوالي 800 رحلة جوية (الثلاثاء الماضي) بسبب الإعصار، وأعلنت شركات الطيران أنها ستلغي الأربعاء 160 رحلة أخرى.

معلومات أساسية: