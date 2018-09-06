رواد فضاء يكتشفون ثقبا ربما يكون "متعمدا" في مركبة روسية

قالت وكالة الفضاء الروسية إنها تدرس احتمالية أن يكون الثقب الذي تم اكتشافه في مركبة روسية التحمت بمحطة الفضاء الدولية قد نتج عن حدث متعمد.

وقالت الوكالة إنها تجري تحقيقا في الأمر وإنها تأمل إعلان سبب الثقب خلال الأسابيع المقبلة.

الثقب اللغز: