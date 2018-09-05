دراسة: 1.4 مليار شخص يعرضون صحتهم للخطر بسبب قلة النشاط

أظهرت دراسة أشرفت عليها منظمة الصحة العالمية أن ربع البالغين حول العالم (نحو 1.4 مليار شخص) لا يمارسون التمارين الرياضية بالقدر الكافي، مما يزيد احتمال تعرضهم للعديد من الأمراض.

وأفادت الدراسة التي أجراها باحثون من منظمة الصحة العالمية ونشرت يوم الثلاثاء في دورية (ذا لانسيت غلوبال هيلث) بأن هذه المستويات العالمية للنشاط البدني لم تشهد تحسنا منذ عام 2001.

أهم نتائج الدراسة: