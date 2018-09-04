احترس من الآثار السلبية للعمل على حياتك العاطفية!

حذر استطلاع رأي ألماني من أن ظروف العمل قد تكون لها أثر سلبي على الحياة العاطفية للموظفين.

أبرز نتائج استطلاع رأيمعهد أبحاث السوق "إنوفاكت":

حاور إنوفاكت نحو ألف شخص في أوربا بين سن 18 و65 من أجل الاستطلاع الذي جرى بتكليف من وكالة الشريك الإلكترونية "بارشيب".

قال نحو ثلثي الموظفين (64%) الذين شملهم الاستطلاع إنهم يشعرون أن وظائفهم كان لها أثر سلبي على علاقاتهم العاطفية.

4 من كل 10 أشخاص قالوا إن أنشطتهم المهنية كان لها الأولوية على حياتهم العاطفية بعدة مرات.

الإجهاد الوظيفي ساهم في إنهاء العلاقة بالنسبة لأكثر من واحد من كل خمسة أشخاص (21%).

ترجع المشاكل العاطفية في الغالب إلى سوء المزاج والضغط النفسي وقلة الوقت (60% لكل منها).

المهام المنزلية المقسمة بشكل غير عادل أو التي لم يتم انجازها تسبب تقريبا نصف كل المشادات (45%).

إذن ما هي أفضل طريقة للاسترخاء؟