كيف تتأكد من تعرض حساب فيسبوك للاختراق؟ وكيف تتصرف؟

حالة من الهلع انتابت ملايين الأشخاص حول العالم من مستخدمي فيسبوك يوم الجمعة 28 سبتمبر/ أيلول، إثر تعرض منصة عملاق التواصل لخرق أمني كبير.

كيف تعرف أن حسابك على فيسبوك مخترق؟

إذا شككت بأن حسابك تعرض للاختراق فتوجه إلى السهم في الزاوية العليا اليمنى من صفحة فيسبوك وانقر عليه.

من القائمة المنسدلة اختر "إعدادات"، ومن الصفحة الجديدة التي ستظهر اختر من القائمة على اليسار "أمن" ثم "من أين سجلت الدخول "؟

ستظهر لك عند هذه المرحلة قائمة بالأجهزة ومواقعها التي سجلت منها الدخول إلى حسابك في فيسبوك فإن لم تميز أحد تلك الأجهزة والمواقع فالاحتمال الأكبر أن حسابك مخترق.

في هذه الحالة يتوفر عندك على يمين كل معلومة باسم الجهاز والموقع خيار "إنهاء النشاط" وعند النقر عليه فإنك ستخرج المخترق من حسابك.. ولكن مؤقتا.

وإلى جانب الطريقة السابقة هناك طرق أخرى يمكنها إفادتك بمعرفة إن كان حسابك مخترقا، ومنها :

تغير اسمك أو تاريخ ميلادك أو بريدك الإلكتروني أو كلمة المرور .

إرسال دعوات صداقة إلى أشخاص لا تعرفهم .

إرسال رسائل من حسابك لكنك لم تكتبها .

منشورات تظهر في خطك الزمني لم تكن أنت ناشرها .

ماذا تفعل إذا اخترق حسابك؟

بمجرد أن تنقر على "إنهاء النشاط" المذكورة سابقا عليك أن تغير كلمة المرور فورا، ثم اطلب مساعدة فيسبوك، حيث إن لدى الموقع نظام للمساعدة في حالة اختراق الصفحة.

توجه إلى مركز مساعدة فيسبوك وانقر على رابط "أعتقد أن حسابي اخترق أو أن أحدا يستخدمه بدون إذني" ثم انقر على "أمّنه" عندها سيأخذك فيسبوك إلى صفحة تسجل منها الدخول وتتبع خطوات لتأمين حسابك.

كيف تحافظ على حسابك بفيسبوك آمنا؟