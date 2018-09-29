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منوعات|إيران

خمر مغشوشة تودي بحياة 22 شخصا

وفاة 22 شخصا في إيران بسبب الخمر
وفاة 22 شخصا في إيران بسبب الخمر
29/9/2018

توفي 22 شخصا على الأقل في الأيام العشرة الأخيرة في إيران وأدخل عشرات المستشفيات في عدة محافظات بعد استهلاكهم خمرا مغشوشة، حسبما أفادت وكالة الأنباء إسنا.

ما الذي حدث؟
  • المسؤولة المحلية في مدينة بندر عباس، فاطمة نوروزيان، قالت إن 168 شخصا أودعوا المستشفى بسبب تسمم ناجم عن الخمر مضيفة "للأسف توفي 16 منهم وهناك ثمانية آخرون بحالة حرجة".
  • في منطقة خراسان (شمال شرقي إيران) أكد رئيس الشرطة، علي رضا مظاهري، لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) وفاة ثلاثة أشخاص من الـ 25 الذين تسمموا في الأيام العشرة الأخيرة. كما أكد رئيس أجهزة الطوارئ، في مدينة البورز (شمال)، مهرداد بابايي، على وفاة ثلاثة أشخاص إثر التسمم بخمر مغشوشة مشيرا إلى إمكانية ارتفاع الحصيلة.
  • شرطة خراسان داهمت موقع تقطير غير قانوني وأوقفت 31 شخصا.
  • بحسب قائد شرطة "بندر عباس"، إسماعيل مشيخ، تم توقيف زوجين مسؤولين عن تصنيع هذه الخمر وكذلك مروجها.
خلفية:
  • استهلاك الخمر المهربة شائع في إيران رغم العقوبات التي باتت سارية منذ ثورة 1979 حيث يٌعاقب شارب الخمر بالجلد والغرامة وحتى السجن.
  • في بعض الأحيان تكون الخمر المهربة مغشوشة بسبب استخدام الميثانول "السام" بديلا عن الإيثانول.
  • الخمر التي تستهلك في إيران يتم تصنيعها خلسة في البلاد أو يجلبها مهربون من تركيا أو كردستان العراق، وكثيرا ما تعلن الصحف عن وفيات ناجمة عن تناولها.
المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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