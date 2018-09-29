خمر مغشوشة تودي بحياة 22 شخصا

توفي 22 شخصا على الأقل في الأيام العشرة الأخيرة في إيران وأدخل عشرات المستشفيات في عدة محافظات بعد استهلاكهم خمرا مغشوشة، حسبما أفادت وكالة الأنباء إسنا.

ما الذي حدث؟

المسؤولة المحلية في مدينة بندر عباس، فاطمة نوروزيان، قالت إن 168 شخصا أودعوا المستشفى بسبب تسمم ناجم عن الخمر مضيفة "للأسف توفي 16 منهم وهناك ثمانية آخرون بحالة حرجة".

في منطقة خراسان (شمال شرقي إيران) أكد رئيس الشرطة، علي رضا مظاهري، لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) وفاة ثلاثة أشخاص من الـ 25 الذين تسمموا في الأيام العشرة الأخيرة. كما أكد رئيس أجهزة الطوارئ، في مدينة البورز (شمال)، مهرداد بابايي، على وفاة ثلاثة أشخاص إثر التسمم بخمر مغشوشة مشيرا إلى إمكانية ارتفاع الحصيلة.

شرطة خراسان داهمت موقع تقطير غير قانوني وأوقفت 31 شخصا.

بحسب قائد شرطة "بندر عباس"، إسماعيل مشيخ، تم توقيف زوجين مسؤولين عن تصنيع هذه الخمر وكذلك مروجها.

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