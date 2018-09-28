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شاهد: 35 حمارًا يشاركون في ماراثون "السعادة" بمصر

"ماراثون الحمير" سباق ترفيهي تم تنظيمه في البراجيل إحدى قرى محافظة الجيزة، غرب القاهرة
"ماراثون الحمير" سباق ترفيهي تم تنظيمه في البراجيل إحدى قرى محافظة الجيزة، غرب القاهرة
28/9/2018

تحت شعار "عيشها بسعادة" انطلق ماراثون ترفيهي (الجمعة) بمشاركة 35 حمارًا، غرب القاهرة.

ما القصة؟
  • "ماراثون الحمير" سباق ترفيهي تم تنظيمه في البراجيل إحدى قرى محافظة الجيزة، غرب القاهرة، للعام الثاني على التوالي، بمشاركة مئات المواطنين ولاقى اهتمامًا لافتًا في وسائل إعلامية محلية.
  • الـ 35 حمار ركضوا مسافة تقدر بنحو 1500 متر، وسط صيحات أصحابها وسعادة الأطفال والكبار في القرية.
  • المنظمون للماراثون هذا العام خصصوا جوائز لـ "الحمير" الفائزة بأول ثلاثة مراكز، تمثلت في جوال ذرة (طعام الحمار) وسروج (عدة الدابة)، كما حصل أصحاب الحمير الفائزة على جوائز أيضًا، تمثلت في هاتف نقال ولوحات فنية وميداليات تذكارية وكؤوس معدنية، وذلك إمعانًا في نشر روح الدعابة والفكاهة.
  • مصر نادرًا ما تشهد هذا النوع من السباقات، لا سيما وأن معظم سباقات جري الدواب تعتمد على الخيول وحدها.
  • المنظمون قالوا إنهم قاموا بتحضير وإعداد الماراثون خلال الفترة الماضية حتى يخرج بصورة مقبولة، تجذب الأنظار إلى القرية وترسم الابتسامة على وجوه أهلها كبارا وصغارا.
  • ينتشر استخدام الحمير في مصر كوسيلة لانتقال الأفراد والبضائع، خاصة في الريف، وعادة ما يتم استخدام العربات التي تجرها الحمير في نقل السلع والأفراد لمسافات قصيرة نسبيًا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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