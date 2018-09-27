شاهد: حذاء مرصع بالألماس ثمنه 17 مليون دولار

عرض متجر في "دبي" حذاء مرصعا بالألماس للبيع بسعر 17 مليون دولار.
ما القصة؟
- الحذاء، الذي يعرض في صندوق زجاجي على شكل ماسة في الطابق الأعلى من فندق برج العرب، مصنوع من جلد ذهبي اللون مرصع بأكثر من مئة قيراط من الألماس المثبت على ذهب أبيض.
- الرئيس التنفيذي لمتجر باشون غولرز، هيماني كاراتشانداني، قال: "يمكننا رؤية بعض المشترين المحتملين هنا. دبي مدينة المليونيرات والمليارديرات".
- فكرة تصميم الحذاء من شريكة كاراتشانداني، ماريا ماجاري (26 عاما) وهي بريطانية رومانية درست تصميم الأزياء في دبي ولندن.
- السعر يشمل ضمان مدى الحياة على الألماس المستخدم في الحذاء.