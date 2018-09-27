البث الحي
منوعات

شاهد: حذاء مرصع بالألماس ثمنه 17 مليون دولار

27/9/2018

عرض متجر في "دبي" حذاء مرصعا بالألماس للبيع بسعر 17 مليون دولار.

 ما القصة؟
  • الحذاء، الذي يعرض في صندوق زجاجي على شكل ماسة في الطابق الأعلى من فندق برج العرب، مصنوع من جلد ذهبي اللون مرصع بأكثر من مئة قيراط من الألماس المثبت على ذهب أبيض.
  • الرئيس التنفيذي لمتجر باشون غولرز، هيماني كاراتشانداني، قال: "يمكننا رؤية بعض المشترين المحتملين هنا. دبي مدينة المليونيرات والمليارديرات".
  • فكرة تصميم الحذاء من شريكة كاراتشانداني، ماريا ماجاري (26 عاما) وهي بريطانية رومانية درست تصميم الأزياء في دبي ولندن.
  • السعر يشمل ضمان مدى الحياة على الألماس المستخدم في الحذاء.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

سعرها 10 آلاف دولار.. اليابان تكافح فيروس كورونا بالأقنعة الفاخرة (فيديو)

(الجزيرة)

مسن يخفي جثة والدته أعواماً ليستمر في تقاضي معاشها

عناصر من الشرطة السلوفينية (رويترز ـ أرشيف)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

بايدن يتقدم خطوة رئيسية نحو توليه الرئاسة ويكشف أولويات أول 100 يوم

يعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي في جميع أنحاء العالم (الفرنسية)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

(تويتر)