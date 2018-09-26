فيديو: سجن الممثل الأمريكي "كوسبي" بتهمة الاعتداء الجنسي

عاقبت محكمة أمريكية الممثل الكوميدي الشهير بيل كوسبي، الثلاثاء بالسجن ما بين ثلاث وعشر سنوات بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على امرأة.

وأمر القاضي ستيفن أونيل بسجن كوسبي على الفور إذ إنه كان مفرجا عنه بكفالة، كما أمره بدفع غرامة قدرها 25 ألف دولار وسداد تكاليف الدعوى واصفا جريمة كوسبي بأنها "خطيرة للغاية".

التفاصيل:

كوسبي (81 عاما) قد أدين في أبريل/ نيسان بثلاث تهم بالاعتداء لتخديره صديقته السابقة أندريا كونستاند واعتدائه عليها جنسيا في منزله في فيلادلفيا في عام 2004.

بموجب العقوبة سيقضي كوسبي ما لا يقل عن ثلاث سنوات خلف القضبان قبل أن يصبح مؤهلا لإطلاق سراح مشروط، لكن قد ينتهي به المطاف بأن يقضي السنوات العشر في السجن.

كوسبي أول شخصية شهيرة تدان بانتهاك جنسي منذ انطلاق حركة (مي تو) المناهضة للتحرش الجنسي والتي أسقطت عشرات من الشخصيات البارزة في مجالات الترفيه والسياسة وغيرهما.

محامو كوسبي، قالوا إنهم يعتزمون الطعن على إدانته، ونفى الممثل الكوميدي ارتكاب أي مخالفات.

اتهمت أكثر من 50 امرأة أيضا كوسبي بالتحرش الجنسي في حوادث تعود إلى عقود من الزمن غير أن معظم الشكاوى أقدم من أن تتسنى محاكمته عنها، وقضية كونستاند كانت الادعاء الوحيد الذي أفضى إلى توجيه تهم جنائية له.

من هو بيل كوسبي: