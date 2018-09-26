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فيديو: سجن الممثل الأمريكي "كوسبي" بتهمة الاعتداء الجنسي

26/9/2018

عاقبت محكمة أمريكية الممثل الكوميدي الشهير بيل كوسبي، الثلاثاء بالسجن ما بين ثلاث وعشر سنوات بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على امرأة.

وأمر القاضي ستيفن أونيل بسجن كوسبي على الفور إذ إنه كان مفرجا عنه بكفالة، كما أمره بدفع غرامة قدرها 25 ألف دولار وسداد تكاليف الدعوى واصفا جريمة كوسبي بأنها "خطيرة للغاية".

التفاصيل: 
  • كوسبي (81 عاما) قد أدين في أبريل/ نيسان بثلاث تهم بالاعتداء لتخديره صديقته السابقة أندريا كونستاند واعتدائه عليها جنسيا في منزله في فيلادلفيا في عام 2004.
  • بموجب العقوبة سيقضي كوسبي ما لا يقل عن ثلاث سنوات خلف القضبان قبل أن يصبح مؤهلا لإطلاق سراح مشروط، لكن قد ينتهي به المطاف بأن يقضي السنوات العشر في السجن.
  • كوسبي أول شخصية شهيرة تدان بانتهاك جنسي منذ انطلاق حركة (مي تو) المناهضة للتحرش الجنسي والتي أسقطت عشرات من الشخصيات البارزة في مجالات الترفيه والسياسة وغيرهما.
  • محامو كوسبي، قالوا إنهم يعتزمون الطعن على إدانته، ونفى الممثل الكوميدي ارتكاب أي مخالفات.
  • اتهمت أكثر من 50 امرأة أيضا كوسبي بالتحرش الجنسي في حوادث تعود إلى عقود من الزمن غير أن معظم الشكاوى أقدم من أن تتسنى محاكمته عنها، وقضية كونستاند كانت الادعاء الوحيد الذي أفضى إلى توجيه تهم جنائية له.
من هو بيل كوسبي:
  • ويليام هنري "بيل كوسبي" (Bill Cosby) ولد في فيلادلفيا، بولاية بنسلفانيا عام 1937.. وهو كوميدي ومؤلف، وممثل، ومنتج تلفزيوني، وموسيقي، وناشط أمريكي ويعد أحد أشهر الأمريكان الأفارقة ويُلقب بـ(الأمريكي الحنون) بسبب الصورة الأبوية التي اشتهر بها.
  • الكوميدي بيل كوسبي المشهور جدًا من خلال برامجه التلفزيونية، هو واحدٌ من كبار الشخصيات الكوميدية، وساعد في كسر الحاجز العنصري على التلفزيون في الستينيات من خلال برنامجه (I Spy، ثمَّ برنامج The Cosby Show).
  • كان أوّل ظهورٍ تمثيلي له في المسلسل التلفزيوني بين عامي 1965-1968، الذي جعله أول ممثل أسود يلعب دورا دراميا رئيسا على شاشة التلفزيون، ويحصل على جائزة إيمي.
  • عُرض على شبكة (NBC ) عمله الأكثر نجاحا "The Cosby Show" من عام 1984 إلى عام 1992، وكان البرنامج المضحك الأعلى تصنيفًا لعدة سنوات متتالية.
  • شُوِّهت مكانة كوسبي الأُسطورية عندما تعرض لاتهامات بسوء السلوك الجنسي في عام 2014، وفي يونيو/حزيران 2017 انتهت محاكمته بالتوقيف من قبل لجنة المحلفين على ثلاث تهمٍ من الاعتداء المخل بالأدب، وأُدين بجريمة الاعتداء الجنسي بعد محاكمة ثانية في أبريل/نيسان من عام 2018.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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