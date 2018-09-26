شاهد: ويل سميث يحتفل بعيد ميلاده الخمسين بالقفز من طائرة

احتفل الممثل الأمريكي ويل سميث بعيد ميلاده الخمسين بطريقة مثيرة، إذ قفز بالحبال من طائرة هليكوبتر من ارتفاع 550 مترا في منطقة أخدود غراند كانيون الشهير.
وقفز نجم سلسلة الأفلام الشهيرة "الرجال ذوو السترات السوداء" (مين إن بلاك) من الطائرة وتأرجح عبر ممر ضيق مليء بالصخور المدببة في حدث بث مباشرة على موقع يوتيوب.
عيد ميلاد باحتفال مميز:
- استقل ويل الطائرة الهليكوبتر، قبل أن يقفز منها في أخدود غراند كانيون العظيم، الموجود بولاية أريزونا الأمريكية، حيث كان مربوطا بحبل يوفر كافة وسائل الأمان.
- النجم الأمريكي قال وهو يتأرجح صعودا وهبوطا على الحبل "إنه أمر رائع وجميل".
- بعد أن هبط على الأرض وصف الممثل التجربة بأنها: "مثيرة لن يكون هناك شيء مخيف بهذا القدر، الأمر يتحول من الرعب المطلق إلى الإثارة والبهجة".
- إلى جانب الاحتفال بعيد ميلاده يهدف سميث إلى جمع تمويل لمؤسسة (كانوت ويت) الخيرية التعليمية التي توفر التعليم للأطفال حول العالم أثناء الصراعات والأزمات والكوارث الطبيعية.
- كان بصحبة سميث أثناء قفزه من الطائرة عائلته، فقد حضرت أسرة الممثل وبعض أصدقائه لمساندته وتشجيعه.