شاهد: ويل سميث يحتفل بعيد ميلاده الخمسين بالقفز من طائرة

احتفل الممثل الأمريكي ويل سميث بعيد ميلاده الخمسين بطريقة مثيرة، إذ قفز بالحبال من طائرة هليكوبتر من ارتفاع 550 مترا في منطقة أخدود غراند كانيون الشهير.

وقفز نجم سلسلة الأفلام الشهيرة "الرجال ذوو السترات السوداء" (مين إن بلاك) من الطائرة وتأرجح عبر ممر ضيق مليء بالصخور المدببة في حدث بث مباشرة على موقع يوتيوب.

عيد ميلاد باحتفال مميز: