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أب يقتل ابنه الرضيع بالعض والضرب ليتوقف عن الصراخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
26/9/2018

فتحت السلطات القضائية الروسية تحقيقا جنائيا ضد رجل يشتبه بقتله طفله الرضيع في شهره الثالث بعد قيامه بضربه وعضه.

التفاصيل:
  • قالت زوجة المشتبه به (25 عاما)، للشرطة إنها وجدت طفلها ميتا عندما عادت إلى البيت من العمل، صباح الإثنين، وعلى جسمه آثار الضرب والعض، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".
  • قال المتحدث باسم فرع هيئة التحقيق الروسية في إقليم كراسنويارسك في غرب سيبيريا إن المشتبه به زعم أنه حاول تهدئة الطفل عندما أخذ يصرخ من البكاء، من ثم ضربه بيده على الوجه مرتين، وعضه في جسده، وبعد ذلك شرب الجعة وذهب للنوم.    
  • فتحت السلطات قضية جنائية بموجب مادة "مقتل قاصر" من القانون الجنائي للكشف عن ملابسات الواقعة.
  • للزوجين طفلة أخرى تبلغ سنة وثمانية أشهر من العمر، وكانت عند أقاربها في يوم الواقعة.
  • أمرت السلطات بإخضاع المشتبه به لفحص طبي لمعرفة ما إذا كان في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات. 
المصدر : الألمانية
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