مؤسسا تطبيق انستغرام يعلنان استقالتهما من منصبيهما

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مؤسسي انستغرام، كيفن سيستروم ومايك كريغر، أعلنا استقالتهما من منصبيهما ومغادرتهما للشركة خلال الأسابيع القادمة.

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