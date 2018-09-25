شاهد: مصاب بالشلل يتحرك بمساعدة نبضات الكهرباء

استطاع شخص مصاب بالشلل في الولايات المتحدة التحرك 331 خطوة (102 متر) بفعل التحفيز الكهربائي للنخاع الشوكي و43 أسبوعا من جلسات إعادة التأهيل.

لكن فريق الباحثين من مستشفى "مايو كلينيك" الأمريكية أكدوا أن المريض لا يستطيع التحرك بدون الاعتماد على عجلة المعاقين ودعم من أحد المعالجين.

تفاصيل وخلفيات

تتسبب الإصابة بالشلل النصفي في تضرر النخاع الشوكي للمريض بشكل جعله غير قادر على إيصال الإشارات الصادرة من المخ للساقين أو وصولها بشكل ضعيف جدا.

يحاول الأطباء من خلال التحفيز الكهربائي للنخاع تجاوز الموضع المصاب في النخاع.

ولم يكن النخاع الشوكي للحالة التي وصفها أصحاب الدراسة منفصلا بشكل تام، لذلك أراد الباحثون معرفة إلى أي مدى يمكن أن يساعد التحفيز الكهربائي في علاج مثل هذه الحالات.

أصدر الأطباء نبضات كهربائية إلى عدد من عضلات الساقين، وتبين لهم من خلال ذلك أن استخدام نموذج واحد لتحفيز النخاع لا يكفي.

طور الباحثون نموذجين مختلفين تم ربطهما ببعض بشكل متداخل يجعل المريض قادرا على القيام بالمراحل المختلفة لاتخاذ خطوة.

قال الباحثون "وفقا لمعلوماتنا فإن استخدام التحفيز الكهربائي للنخاع الشوكي أثناء القيام بتدريب يتضمن واجبات بعينها بما في ذلك أنشطة الوقوف والمشي هو أمر جديد".

أشار الباحثون إلى وجود حاجة لإجراء المزيد من الدراسات تشمل عددا أكبر من المتطوعين وذلك للتدليل على مدى صحة نتائج هذه الدراسات ومدى فعاليتها.

آراء أخرى

عبر أطباء غير مشاركين في تطوير هذه التقنية عن ارتيابهم إزاء نتائجها.

رأى نوربرت فايدنر، مدير قسم الشلل النصفي بمستشفى هايدلبرغ الجامعي في ألمانيا، أن الدراسة قد أجريت بشكل جيد من ناحية المبدأ.

قال إن التأثير الذي لاحظه الباحثون للتحفيز الكهربائي للنخاع مثير كثيرا للاهتمام، ولكن التقدم الذي أحرزه المريض من خلال هذه الطريقة لا يجعله قادرا على التعامل وحده مع شؤون حياته اليومية.

أشار الخبير الألماني إلى أن الدراسة تعتبر وصفا لحالة منفردة اقتصر عليها البحث "إضافة إلى أنه مريض خاص مما يطرح التساؤل بشأن ما إذا كان من الممكن تدريب مرضى آخرين مصابين بالشلل النصفي بنفس الطريقة التي درب بها المريض الذي أجريت عليه الدراسة".

أوضح فايدنر أن عدم تلقي المخ إشارة مرتدة بشأن وضع الساق أثناء عدم لمسها الأرض يعد أمرا إشكاليا في الدراسة، قائلا إن هذه الإشارة ضرورية للمشي بشكل آمن.

أضاف أن المصابين بشلل غير كامل بشكل يجعلهم قادرين على الأقل على القيام ببعض الحركات أسفل المنطقة المصابة في النخاع يمكن أن يستفيدوا أكثر من هذه الفكرة.

قالت جوسلين بلوخ من المستشفى الجامعي في لوزان بسويسرا إن نتائج الدراسة غير مقنعة.

أشارت إلى أن المريض الذي شملته الدراسة "يستطيع القيام ببضعة خطوات بكثير من المساعدة ولكن ليس هناك علاج عصبي".

أضافت "السير عدة خطوات في المختبر لا يعني إمكانية القيام بذلك في المنزل أو خلال الحياة اليومية ولا يعني أن الحياة تغيرت، مما يعني أن علينا حرفيا أن نعود خطوة للوراء وأن نقيم النتائج على أرض الواقع".

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