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شاهد: ترمب يثير الضحكات خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة

25/9/2018

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الضحك بين الحضور في بدايه كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما أثنى على سجل حكومته في الشؤون الداخلية.

وعندما قال ترمب "في أقل من عامين، حققت حكومتي انجازات أكثر من أي إدارة تقريبا في تاريخ بلادنا"، سرت ضحكات خافتة في القاعة.

فأضاف ترمب "هذا صحيح للغاية "، وقال مازحا "لم أكن أتوقع رد الفعل هذا، ولكن لا بأس"، ثم واصل استعراض الإجراءات التي اتخذتها إدارته مثل خفض الضرائب، مشيرا إلى انخفاض أرقام الحاصلين على إعانة بطالة وارتفاع أعداد الوظائف التي تم توفيرها للعاطلين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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