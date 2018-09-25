تعرف على 10 أطعمة تخفف آلام قرحة المعدة

باتت قرحة المعدة من الأمراض الشائعة في الآونة الأخيرة، ويكثر انتشارها بين النساء على الرجال، وتعرف بأنها تمزق مصاحب للعديد من الالتهابات في الغشاء المبطن للمعدة الذي يقوم بحمايتها.

قرحة المعدة.. الأسباب والأعراض:

عادة ما تظهر قرحة المعدة نتيجة لعدوى بكتيريا تسمى – هيليكوباكتر بيلوري (Helicobacter pylori) أو جراء الاستخدام الدائم للأدوية المضادة للالتهاب مثل الإيبوبروفين أو الأسبرين.

أو جراء الاستخدام الدائم للأدوية المضادة للالتهاب مثل الإيبوبروفين أو الأسبرين. يعتقد البعض أن الأطعمة الحارة تسبب قرحة المعدة، بينما يقول المختصون إنها تزيد من إنتاج حمض المعدة فقط أي أنها تسبب الحموضة لا غير.

يستدل على وجود قرحة المعدة إذا عانى المريض من حرقة بالمعدة تدوم بضع دقائق أو عدة ساعات، ويقل إحساس الحرقة إذا تم إيقاف تناول الطعام لفترة أو تم تناول مضادات الحموضة.

الأطباء ينصحون أصحاب قرحة المعدة بتناول أدوية مثبطات إفراز البروتون التي تقلل حمض المعدة ما يحمي بطانة المعدة، كما ينصح بتقليل المسكنات أو منعها.

أطعمة تخفف ألم القرحة:

عرض موقع (Medicalnewstoday) المعني بالتقارير العلمية، تقريرا يرصد 10 أطعمة لتخفيف ألم قرحة المعدة وفقا لدراسات علمية أجريت في هذا الإطار وهي:

الزبادي… حيث يحتوي على بكتيريا "البروبيوتيك" التي تصنع توازنا مع البكتيريا الضارة في الجهاز الهضمي، فتساعد على تهدئة قرحة المعدة، ويمكن الحصول على البروبيوتيك عبر المكملات الغذائية، أو عن طريق الأطعمة المخمرة مثل الخيار المخلل.

الزنجبيل.. وله تأثير فعال لحماية الأمعاء والجهاز الهضمي والحد من الانتفاخ والإمساك وتقرحات المعدة، وتشير نتائج بعض الدراسات أن الزنجبيل يساعد في علاج قرحة المعدة الناتجة عن بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري.