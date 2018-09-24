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منوعات|فرنسا

شاهد: مظاهرة في فرنسا تطالب بمنع بيع اللحوم

23/9/2018

نظم نشطاء مؤيدون لحقوق الحيوان احتجاجا أمام متاجر لقصابين في عدة مدن فرنسية بينها العاصمة باريس.

وحملت محتجة تدعى أليزي ديني حيوانا صغيرا مذبوحا على ذراعيها في احتجاج صامت وارتدت قميصا كتب عليه "القصابة ليست مهنة".

وقوبل احتجاجها بالغضب والسخرية من جانب صاحب المحل وزبائن له.

وتجاهل أصحاب محال آخرون بينهم روما ليبوف، الحائز على جائزة، الاحتجاج ووصفه بأنه "مهين".

وتزامن الاحتجاج مع مسيرة نظمها مئات من النباتيين والنشطاء في ميدان الجمهورية لجذب الانتباه إلى حقوق الحيوان ورفض استغلالها.

ويطالب نباتيون من دعاة حقوق الحيوان باستهداف محال القصابين.

وفي يونيو حزيران طلب أصحاب محال القصابة حماية الشرطة بعد أن حطم نشطاء نباتيون واجهات بعض المحال.

المصدر : رويترز
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