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شاهد: بطولة العالم لتسلق جذوع الأشجار!

24/9/2018

نجح البريطاني دان ويلان في الدفاع عن لقب بطولة العالم لتسلق جذوع الأشجار التي أقيمت في مقاطعة يوركشاير الإنجليزية.

ونجح دان ويلان، 21 عاما، في تسلق جذع الشجرة في 11.30 ثانية بفارق 0.25 جزءا من الثانية عن صاحب المركز الثاني.

وتجري التصفيات بين اثنين من المتنافسين ويفوز من يسبق في لمس زر كهربائي في أعلى جذع الشجرة، التي يبلغ ارتفاعها 25 مترا.

ويستخدم المتنافسون أحذية مدببة النعل يغرسها المتسابق في الجذع خلال عملية التسلق. وتتطلب المنافسة رباطة جأش كبيرة من جانب المتسابقين.

وتعود أصول المسابقة إلى الولايات المتحدة، حيث يتسلق الحطابون الأشجار العالية لقطع الأجزاء العلوية منها.

وتقام البطولة مرة واحدة كل عامين وتلقى رواجا مطردا في أوربا والولايات المتحدة.

المصدر : وكالات
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