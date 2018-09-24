دراسة: التدخين يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف

ذكرت دراسة جديدة في كوريا الجنوبية أن خطر الإصابة بالخرف يزداد لدى المدخنين، وأوضحت أن الإقلاع عن هذه العادة يمكن أن يحد من هذا الخطر.
أهم نتائج الدارسة:
- قال معدو هذه الدراسة في دورية طب الأعصاب السريري والتطبيقي إن خطر الإصابة بالخرف انخفض بنسبة 14% و19% بالترتيب بالنسبة للمقلعين عن التدخين منذ فترة طويلة والذين لم يدخنوا على الإطلاق وذلك بالمقارنة بالمدخنين الذين استمروا في التدخين.
- وقال دايين تشوي، كبير معدي الدراسة من كلية الطب بجامعة سول الوطنية إن "التدخين معروف بالآلاف من نتائجه السلبية على الصحة بما في ذلك الإصابة بالسرطان وأمراض شرايين القلب. ولكنالتأكيد يقل نسبيا على تأثير التدخين على أدمغتنا".
- وتشير الدراسة إلى عدة دراسات أجريت في الثمانينيات والتسعينيات ووجدت أن التدخين يحد من خطر الإصابة بالزهايمر، لكن هذه الدراسات كانت تمولها عادة شركات التبغ.
- نقلت وكالة رويترز عن تشوي قوله: "كان هناك اعتقاد خاطئ بأن التأثير المنشط للنيكوتين قد يعمل كعامل وقائي من الخرف.. النقطة المثيرة للاهتمام هي إمكانية وقف زيادة خطر الإصابة بالخرف المرتبط بالتدخين من خلال الإقلاع عنه".