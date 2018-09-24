دراسة: التدخين يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف

ذكرت دراسة جديدة في كوريا الجنوبية أن خطر الإصابة بالخرف يزداد لدى المدخنين، وأوضحت أن الإقلاع عن هذه العادة يمكن أن يحد من هذا الخطر.

أهم نتائج الدارسة: