تهديدات لمغنية مصرية شهيرة بسبب تركي آل الشيخ

قالت المغنية المصرية الشهيرة آمال ماهر (الإثنين) إنها تتعرض لتهديدات وضغوط منذ فترة طويلة تزايدت مؤخرا.

تصريحات آمال ماهر على حسابها بموقع فيسبوك:

تم اختراق حسابي على موقع تويتر ولا صحة لاسترجاعه.

أتعرض لضغوط وحرب أنا وعائلتي ومنذ فترة طويلة تزايدت خلال الفترة الأخيرة.

بالأمس تم إغلاق الاستديو الخاص بي، واليوم تم إغلاق صيدلية أخي.

تصلنا تهديدات وشتائم على هواتفي أنا وعائلتي.

وقالت إعلامية مصرية تقيم في نفس العقار الذي تسكن به آمال ماهر إن قوات الأمن قامت بتفتيش شقة الأخيرة وأغلقوها ووضعوا عليها ختما بالشمع الأحمر قائلين إنها ممنوعة من الدخول إليها.

ما القصة؟