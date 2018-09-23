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في سويسرا.. النساء يشتكين من عدم المساواة

المساواة بين الجنسين مدرجة في دستور سويسرا لكن النساء يكسبن في المعدل 20 بالمئة أقل من الرجال
المساواة بين الجنسين مدرجة في دستور سويسرا لكن النساء يكسبن في المعدل 20 بالمئة أقل من الرجال
23/9/2018

تظاهر نحو 20 ألف شخص السبت في برن للمطالبة بالمساواة في الأجر بين النساء والرجال، بحسب المنظمين الذين هددوا بإضراب نسائي إذا لم تتم تلبية هذا المطلب.

التفاصيل:
  • المظاهرة نظمتها نقابة يونيا، وهي الأكبر في سويسرا، مع أربعين منظمة أخرى.
  • أكثر من 20 ألف شخص حضروا التجمع لمطالبة المشرعين بالقيام بالمزيد من أجل إنهاء الفجوة بين أجور النساء والرجال في الوظيفة ذاتها.
  • رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "المساواة الآن" و"تعبنا من الانتظار" و"عمل مماثل وأجور مختلفة".
  • النقابة في بيان: "السويسريات ضاقوا ذرعا بالتمييز الجنسي، كفى عدم مساواة في الأجر".
خلفية:
  • تأتي التظاهرة بينما يستعد مجلس النواب السويسري ليناقش الإثنين مراجعة القانون بهدف مزيد من الرقابة على تنظيم الأجور في الشركات الكبرى.
  • المساواة بين الجنسين مدرجة في دستور سويسرا منذ 1981 لكن النساء يحصل على أجور أقل بنسبة 20% أقل من الرجال في هذا البلد، الأمر الذي وصفته النقابة بأنه "فضيحة".
  • قالت كورين شيرر القيادية في النقابة "المرأة في سويسرا تخسر أثناء مسيرة عملها 300 ألف فرانك سويسري (266 ألف يورو) فقط لأنها امرأة".
المصدر : فرانس برس
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