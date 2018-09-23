في سويسرا.. النساء يشتكين من عدم المساواة

تظاهر نحو 20 ألف شخص السبت في برن للمطالبة بالمساواة في الأجر بين النساء والرجال، بحسب المنظمين الذين هددوا بإضراب نسائي إذا لم تتم تلبية هذا المطلب.

التفاصيل:

المظاهرة نظمتها نقابة يونيا، وهي الأكبر في سويسرا، مع أربعين منظمة أخرى.

أكثر من 20 ألف شخص حضروا التجمع لمطالبة المشرعين بالقيام بالمزيد من أجل إنهاء الفجوة بين أجور النساء والرجال في الوظيفة ذاتها.

رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "المساواة الآن" و"تعبنا من الانتظار" و"عمل مماثل وأجور مختلفة".

النقابة في بيان: "السويسريات ضاقوا ذرعا بالتمييز الجنسي، كفى عدم مساواة في الأجر".

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