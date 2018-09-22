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"محمد" من أكثر الأسماء شيوعًا بين مواليد 2017 في بريطانيا

مسلمون يؤدون صلاة الجمعة في ساحة البرلمان البريطاني
مسلمون يؤدون صلاة الجمعة في ساحة البرلمان البريطاني
22/9/2018

جاء اسم "محمد" ضمن قائمة أكثر 10 أسماء شيوعًا بين المواليد الذكور في بريطانيا لعام 2017، حسبما نشر المركز الوطني للإحصاء، الجمعة.

التفاصيل:
  • مع الإحصائية المعلنة، يصبح اسم "محمد" متقدمًا بـ20 مركزًا عمّا كان عليه في 2007، إذ دخل آنذاك ضمن قائمة الأسماء الـ 100 الأكثر شيوعًا.
     
  • ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية (خاصة)، أن اسم "محمد"، كان يحتل المرتبة 38 بين أسماء المواليد الذكور في 2007، في حين وصل إلى المرتبة الـ10 في الإحصاء الأخير.
     
  • تصدر اسم "أوليفر"، قائمة أكثر الأسماء شيوعا بين المواليد في بريطانيا لعام 2017، تلاه "هاري"، ثم "جورج"، و"نواه"، و"جاك"، و"جاكوب"، و"ليو"، و"أوسكار"، و"تشارلي".
     
  • تشير البيانات إلى أن المسلمين يشكلون حوالي 5% من إجمالي سكان المملكة المتحدة (إجمالي 65.64 مليون نسمة).
     
  • ظهر اسم "محمد"، لأول مرة في قائمة أكثر 100 اسم شيوعا بين أسماء المواليد الذكور عام 1926، وظل حاضرا في القائمة منذ ذلك الحين، وفق صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
المصدر : الأناضول
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