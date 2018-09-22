البث الحي
منوعات|أمريكا

شاهد: ثعبان برأسين يثير ضجة في الولايات المتحدة

22/9/2018

عثرت سيدة أمريكية على ثعبان برأسين في حديقة الجيران بولاية فيرجينيا الأمريكية.

وقالت السيدة وتدعى ستيفاني مايرز إنها ظنت في البداية أنها تعاني من مشكلة في الإبصار، لكنها أمعنت النظر وتأكدت من الأمر.

وأثار الثعبان ضجة في الولايات المتحدة بعد انتشار صوره في وسائل الإعلام.

وتم نقل الثعبان النادر إلى مركز متخصص لرعايته نظرا، لصغر عمره وندرته الشديدة.

وقال جيه دي كلوبفر، الذي فحص الثعبان، إنه "نادر للغاية" ويبلغ نحو أسبوعين من العمر تقريبا.

وأوضح أن المريء الخاص بالرأس الأيسر هو الأكثر اكتمالا، لكن الرأس الأيمن هو الأكثر تطورا من ناحية وظائف الأكل.

وأشار إلى أن هذا النوع من الثعابين لا يهاجم الإنسان عادة إلا إذا ضايقه، وطعامه الأساسي من الحشرات.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

سعرها 10 آلاف دولار.. اليابان تكافح فيروس كورونا بالأقنعة الفاخرة (فيديو)

(الجزيرة)

مسن يخفي جثة والدته أعواماً ليستمر في تقاضي معاشها

عناصر من الشرطة السلوفينية (رويترز ـ أرشيف)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)