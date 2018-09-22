شاهد: ثعبان برأسين يثير ضجة في الولايات المتحدة

عثرت سيدة أمريكية على ثعبان برأسين في حديقة الجيران بولاية فيرجينيا الأمريكية.

وقالت السيدة وتدعى ستيفاني مايرز إنها ظنت في البداية أنها تعاني من مشكلة في الإبصار، لكنها أمعنت النظر وتأكدت من الأمر.

وأثار الثعبان ضجة في الولايات المتحدة بعد انتشار صوره في وسائل الإعلام.

وتم نقل الثعبان النادر إلى مركز متخصص لرعايته نظرا، لصغر عمره وندرته الشديدة.

وقال جيه دي كلوبفر، الذي فحص الثعبان، إنه "نادر للغاية" ويبلغ نحو أسبوعين من العمر تقريبا.

وأوضح أن المريء الخاص بالرأس الأيسر هو الأكثر اكتمالا، لكن الرأس الأيمن هو الأكثر تطورا من ناحية وظائف الأكل.

وأشار إلى أن هذا النوع من الثعابين لا يهاجم الإنسان عادة إلا إذا ضايقه، وطعامه الأساسي من الحشرات.