شاهد: فرنسي يستميت لإرجاع سكان "قرية الأشباح" المهجورة

في شوارع بلدة (غوسينفيل) المهجورة في فرنسا يسير "فيليب فيلارد" وهو يتحسس طريقه في الطرقات الخاوية و"بحسرة المشتاق" يتحسس الجدران المهدمة لبيوت البلدة التي هجرها أهلها.

عاشق قرية الأشباح:

فيليب فيلارد هو أحد سكان بلدة (غوسينفيل) التي هجرها سكانها بعد تشييد مطار شارل ديغول ويرأس لجنة تناضل من أجل حماية البلدة القديمة ويعمل جاهدا لإعادة سكانها الذين هجروها بسبب ضوضاء الطائرات في المطار الذي شيد بالقرب منها.

قصة البلدة المهجورة: