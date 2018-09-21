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منوعات|اليونان

شاهد: شبكة عنكبوت ضخمة تغطي شاطئ مدينة يونانية

21/9/2018

غطت شبكة عنكبوت ضخمة شاطئا كاملا في مدينة إيتوليكو شرقي اليونان.

أمر غريب لكنه طبيعي:
  • أظهرت لقطات شبكة العنكبوت وهي تمتد بطول مئات الأمتار على الشاطئ.
  • غلفت الشبكة الضخمة الأشجار وامتدت كذلك لتغطي العلامات الإرشادية والقوارب الراسية.
  • نقلت وسائل إعلام محلية عن خبراء إن ما حدث أمر طبيعي نتيجة للجو الحار والرطوبة المرتفعة، ما جعل المكان مناسبا لتكاثر الحشرات التي تتغذى عليها العناكب.
  • شهدت المنطقة مؤخرا زيادة كبيرة في حشرات البعوض، ما ساعد على تكاثر العناكب.
  • قال خبراء إن الأمر سينتهي مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار.
المصدر : وكالات
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