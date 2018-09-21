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شاهد: إعصار النار يلتهم خرطوم مطافئ

21/9/2018

في مشهد نادر الحدوث التهم إعصار من النار خرطوما للمطافئ في إحدى المقاطعات الكندية.

التفاصيل: 
  • يظهر المقطع رجل إطفاء وهو يحاول الإمساك بالخرطوم بينما كان الإعصار يسحبه بقوة.
  • حاول عدد من زملاء رجل الإطفاء مساعدة زميلهم، لكن الإعصار كان أقوى منهم جميعا وجذب الخرطوم إلى داخله قبل أن تشتعل فيه النيران.
  • التقطت المقطع إطفائية تدعى مار شيدلووسكي خلال حرائق الغابات التي اجتاحت مقاطعة بريتيش كولومبيا غربي كندا خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.
  • قالت شيدلووسكي إن الإعصار استمر في حرق جذوع الأشجار لأكثر من 45 دقيقة قبل أن يلتهم الخرطوم الخاص بهم.
  • أشارت إلى أن الدخان كان كثيفا للغاية ما منعها من الرؤية جيدا، ولكنها قدرت ارتفاع الإعصار بأكثر من 60 مترا.
  • قالت وسائل إعلام محلية إن الإعصار تكون من الرياح القوية والحرارة الشديدة الناتجة عن حرائق الغابات.
المصدر : رويترز
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