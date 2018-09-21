دراسة: مشتقات حيوانية وبقايا حشرات تدخل في صناعات غذائية

قالت مجموعة فودووتش الفرنسية لحماية المستهلكين إنها عثرت على مكونات حيوانية لا يتم الإفصاح عنها في عشرات المنتجات الغذائية والمشروبات المباعة في فرنسا.

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