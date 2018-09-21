الصحة العالمية: المشروبات الكحولية تقتل 3 ملايين شخص سنويا

قال تقرير لمنظمة الصحة العالمية إن أكثر من 3 ملايين شخص توفوا في عام 2016 بسبب الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

أبرز ما جاء في التقرير

ست حالات وفاة كل دقيقة بسبب الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

واحدة من كل 20 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم مرتبطة بالإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

أكثر من ثلاثة أرباع هذه الوفيات بين الرجال.

تتوقع المنظمة أن يزيد الاستهلاك العالمي للمشروبات الكحولية في السنوات العشر المقبلة، على الرغم من الأدلة على المخاطر الصحية لها.

قال فلاديمير بوزنياك من المنظمة "شرب الكحول هو أشد عوامل الخطر على الصحة في الفئة العمرية من 15 إلى 49 عاما".

معدل استهلاك للكحول بالنسبة للفرد في أوربا هو الأكبر على مستوى العالم، على الرغم من انخفاضه بنسبة 10٪ تقريبا منذ عام 2010.

قال بوزنياك إن "الكحول قاتل" مضيفا أنه لا يوجد "استهلاك آمن للكحول" وأن شرب أي كمية منه يشكل خطرا.

أرقام عن ما تسببه المشروبات الكحولية