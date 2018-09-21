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الصحة العالمية: المشروبات الكحولية تقتل 3 ملايين شخص سنويا

الكحوليات مسؤولة عن مقتل 3 ملايين شخص سنويا
الكحوليات مسؤولة عن مقتل 3 ملايين شخص سنويا
21/9/2018

قال تقرير لمنظمة الصحة العالمية إن أكثر من 3 ملايين شخص توفوا في عام 2016 بسبب الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

أبرز ما جاء في التقرير
  • ست حالات وفاة كل دقيقة بسبب الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.
  • واحدة من كل 20 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم مرتبطة بالإفراط في تناول المشروبات الكحولية.
  • أكثر من ثلاثة أرباع هذه الوفيات بين الرجال.
  • تتوقع المنظمة أن يزيد الاستهلاك العالمي للمشروبات الكحولية في السنوات العشر المقبلة، على الرغم من الأدلة على المخاطر الصحية لها.
  • قال فلاديمير بوزنياك من المنظمة "شرب الكحول هو أشد عوامل الخطر على الصحة في الفئة العمرية من 15 إلى 49 عاما".
  • معدل استهلاك للكحول بالنسبة للفرد في أوربا هو الأكبر على مستوى العالم، على الرغم من انخفاضه بنسبة 10٪ تقريبا منذ عام 2010.
  • قال بوزنياك إن "الكحول قاتل" مضيفا أنه لا يوجد "استهلاك آمن للكحول" وأن شرب أي كمية منه يشكل خطرا.
أرقام عن ما تسببه المشروبات الكحولية
  • 27% من حوادث المرور.
  • 18% من حالات الانتحار.
  • 18% من العنف الشخصي.
  • 13% من حالات الصرع.
  • 48% من حالات تليف الكبد.
  • 26% من حالات سرطان الفم.
  • 26% من حالات التهاب البنكرياس.
  • 20% من حالات مرض السل.
  • 11% من حالات سرطان القولون والمستقيم.
  • 5% من حالات سرطان الثدي.
  •  7% من حالات مرض ارتفاع ضغط الدم.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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