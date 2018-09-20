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شاهد: معركة شرسة بين أم وكوبرا ضخمة لحماية صغارها

20/9/2018

خاضت أنثى كلب معركة شرسة لحماية صغارها من أفعى كوبرا ضخمة تسللت إلى أسفل الدرج الذي خبأت فيه الأم الجراء الصغيرة.

وأظهر مقطع فيديو الكلبة الأم وهي تنبح بقوة في مواجهة الأفعى التي كانت تهاجم الصغار.

ونجحت الكوبرا في قتل أربعة من الجراء قبل أن يتمكن صائد أفاعي من السيطرة على الأفعى وإمساكها، لتنجوا ثلاثة جراء من الهجوم.

وقال صائد الأفاعي إنه واجه صعوبة شديدة في الإمساك بالأفعى لصعوبة المكان ولأنه كان يتجنب أن تتمكن الكوبرا من عضه.

وقالت وكالة رويترز إن الواقعة حدثت في ولاية أوديشا شرق الهند، مشيرة إلى أن السلطات عثرت مؤخرا على 140 أفعى كوبرا صغيرة في منزل واحد فقط بالإضافة إلى 20 كوبرا بالغة في عدة منازل في الولاية، نتيجة للرطوبة الشديدة في تربتها.

وتعد التربة الرطبة بيئة مناسبة لتكاثر الأفاعي وانتشارها.

المصدر : رويترز
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