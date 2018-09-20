شاهد: فرنسي يربي مئات الزواحف في منزله

بالنسبة لكثير من الناس فإن الاقتراب من أحد الزواحف مثل التماسيح يمثل مخاطرة ليسوا مستعدين لخوضها؛ لكن الفرنسي فيليب غيليت له رأي آخر.

فالرجل البالغ (67 عاما) يؤوي في منزله نحو 400 من الزواحف، من بينها تمساحان يبلغ طول الواحد منهما نحو مترين.

وبالإضافة إلى التمساحين، ثمة ثعبان كوبرا يعيش على طاولة القهوة في غرفة المعيشة، فضلا عن سلحفاة تزن 50 كيلوغراما تتجول في حديقته، وعشرات الزواحف الأخرى التي يحتفظ بها في أماكن مخصصة لذلك في منزله.

وأوضح غيليت أنه يمتلك جميع التصاريح اللازمة لتربية هذه الزواحف ونقلها والسفر بها.