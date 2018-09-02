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منوعات|أمريكا

شاهد: بوش يعطي ميشيل أوباما حلوى خلال جنازة ماكين

2/9/2018

أظهرت لقطات تلفزيونية من مراسم جنازة السيناتور الأمريكي جون ماكين الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش وهو يعطي قرينة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما شيئا أثناء كلمة تأبين.

وظهر بوش وهو يتجاذب أطراف الحديث مع ميشيل أوباما بينما يتابع المشيعون كلمة تأبين يلقيها السيناتور السابق جو ليبرمان، قبل أن يأخذ شيئا من قرينته لورا بوش ويعطيه بسرعة لزوجة أوباما.

وذكرت وسائل إعلامية في وقت لاحق أن الشيء الذي ناوله بوش للسيدة الأولى السابقة هي قطعة حلوى.

وتناول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات بكثير من التعليقات.

المصدر : رويترز
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