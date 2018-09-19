وفاة الفنان المصري جميل راتب عن 92 عاما

قال مدير أعمال الفنان جميل راتب ووسائل إعلام مصرية إن راتب توفي اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر التهامي هاني، مدير أعمال الفنان المصري على صفحته الرسمية على فيسبوك تسجيل فيديو قال فيه: "البقاء لله… انتقل عن دنيانا الفنان الجميل جميل راتب اليوم".

وأضاف: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في الجامع الأزهر" مشيرا إلى أن راتب طلب ألا يقام له عزاء.

وكان الفنان الراحل تعرض لأزمة صحية في الشهور القليلة الماضية أثرت على أحباله الصوتية وسافر إلى فرنسا لتلقي العلاج قبل أن يعود في أغسطس آب الماضي إلى مصر.

مسيرته الفنية: