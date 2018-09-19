شاهد: قرية هندية نائية يتنادى أبناؤها بالموسيقى

في أدغال قرية "كونغثونغ" شمال شرق الهند، تخترق أنغام غريبة ضوضاء زقزقة العصافير وطنين الحشرات.. وهي ترداد لنغمات يؤديها قرويون لإحياء تقليد متوارث عبر الأجيال للمناداة بالموسيقى.

وفي هذه القرية النائية الواقعة بين الهضاب الخضراء في ولاية ميغالايا الهندية النائية، اعتادت كل أم أن تؤلف لمولودها نغمة خاصة ترافقه حتى مماته ويرددها الآخرون لمناداته، أما الاسم الحقيقي فلا يُستخدم إلا نادرا في التخاطب الشفهي خلال سنوات العمر.

بالموسيقى.. مناداة من القلب للقلب:

عند اجتياز القرية الرابضة على سفح جبل، يمكن سماع أناشيد متناغمة تتقاطع من الجهات كافة بما يذكّر بالهدهدة أو الزقزقة… فمن هنا أم تطلب من ابنها العودة للمنزل ومن هناك أطفال يلعبون وفي البعيد أصدقاء يتداعون للتلاقي.

لا تشبه أي نغمة الأخرى وهي تزول مع زوال أصحابها، وعند أبناء هذه القبيلة المقيمين في منطقة محاذية لبنغلادش، تعكس هذه النغمات رابط الأمومة الذي يتجسد ليس بالكلمات وحسب بل أيضا بالموسيقى.

تؤكد "بيندابلين شابونغ"، البالغة من العمر 31 عاما وأم لثلاثة أطفال أصغرهم فتاة في سن الثانية، أن تأليف النغمة يأتي من صميم القلب، وأنها تعبر عن السعادة والحب للطفل.

بما أن النغمات المميزة للقرية الهندية هي تعبير عن الحب، فإنه يتم تفاديها في بعض الحالات. تقول إحدى الأمهات: "إذا ما قام ابني بأمر غير جيد، عندما أغضب عليه، عندما يكسر قلبي.. عندها أناديه باسمه".

تناغم وانسجام مع الطبيعة:

لطالما عاشت كونغثونغ منقطعة عن العالم، ويتعين المشي لساعات طويلة بين الأدغال للانتقال إلى أقرب منطقة مجاورة، كما أن التيار الكهربائي لم يبلغها سوى في العام 2000 وشقت أول طريق ترابية في 2013.

للمناداة في الطبيعة، يعمد القرويون إلى ترداد نسخ مطولة من النغمات الشخصية، وفي هذا العالم الغني بالمساحات الفسيحة حيث يعيش السكان الذين يعملون في أنشطة الرعي بتناغم مع الطبيعة، ويبدو أن الأصوات الطبيعية قد شكلت مصدر إلهام لهذه النغمات.

يقول أحد وجهاء القبيلة: "نعيش وسط غابة كثيفة وهضاب، نحن على اتصال بالطبيعة وبكل المخلوقات الجميلة التي خلقها الله، للمخلوقات هويتها الخاصة، الطيور وحيوانات كثيرة لها طرق خاصة للمناداة".

تحتل النساء مكانة مركزية لدى القبيلة هنا، والتي ينسب الأبناء فيها إلى أمهاتهم في استثناء نادر في الهند، فبعد الزواج، ينتقل الزوج للعيش في منزل زوجته ويحمل اسم عائلتها كما أن الأراضي والممتلكات تنتقل من الأم إلى بناتها.

التكنولوجيا تنزع عطاء الطبيعة: