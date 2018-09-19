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منوعات|السعودية

شاهد: سعوديات يتعلمن الغوص بعد قيادة السيارات

19/9/2018

بدأت مجموعة من النساء السعوديات في التدرب على الغوص في مركز بأحد شواطئ المنطقة الشرقية في السعودية.

تقول فتيات سعوديات يتدربن على الغوص في هاف مون بيتش (شاطئ نصف القمر) بالدمام في المنطقة الشرقية، بعد أن فحصن معداتهن ثم أشرن بأن كل شيء تمام، إن هوايتهن الجديدة ساعدتهن في التغلب على الخوف.

لم تمر سوى بضعة أشهر فقط منذ أنهت السلطات في المملكة حظراً دام عقودا على قيادة النساء للسيارات لتخوض سعوديات طَموحات الآن مغامرات جديدة ولكن تحت الماء هذه المرة.

فقبل عام واحد فقط لم يكن يُسمح للنساء، اللائي يهوين الغوص، بممارسة هذه الرياضة سوى مع رجال من محارمهن، حيث يسافر بعضهن للخارج للغوص في شواطئ قريبة بمصر ومناطق أخرى من العالم.

مع بدء تخفيف القيود على أنشطة نسائية متعددة، تُدرب مدرسة في الدمام حاليا زهاء 40 امرأة يسعين للتأهل بشهادة رسمية كغواصات محترفات.

يتم تدريب الغواصات، اللائي يُقسمن إلى عدة مجموعات، على مستويات مختلفة. فبعض المتدربات مازلن في البداية وبعضهن حصلن بالفعل على شهادات الغوص ويعملن لاكتساب مزيد من الخبرة ليصبحن مدربات معتمدات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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