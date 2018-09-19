جنوب أفريقيا تقر الماريجوانا

قررت أعلى محكمة في جنوب أفريقيا السماح بالاستخدام الشخصي للماريجوانا مؤيدة قرارا أصدرته محكمة أدنى درجة وجدت أن تجريمه مخالف للدستور.

واستقبل نشطاء ومعالجون تقليديون الحكم الذي صدر، الثلاثاء، بفرحة كبيرة، فهو يأتي بعد أن نظموا مسيرات على مدار سنوات للمطالبة بتغيير القانون والسماح بتدخين الماريجوانا.

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