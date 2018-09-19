أصنام_في_الكويت يفجر الجدل حول المجسمات ثلاثية الأبعاد

انتشرت مؤخرًا في الكويت، مجسمات ثلاثية الأبعاد على هيئة البشر، أحدثت سجالًا حادًا في البلاد تدخّل فيه دعاة وعلماء شريعة وسياسيون ونشطاء.
القضية انتشرت بشكل مكثّف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تداول ناشطين، الأحد الماضي، أنباء تفيد بقيام محل في الكويت بصناعة مجسمات وتماثيل على هيئة البشر.
هذا المحل، وفق الناشطين، يستخدم تقنية عالية تخرج مجسمات ثلاثية الأبعاد لأي شخص للاحتفاظ بها كذكرى.
#اصنام_في_الكويت لااه🤨
آهني الموضوع doob 3D technology
محل يسوي مجسمات 😳😂 pic.twitter.com/9N5sVkgOhP
— ּمۭڔﯡٰا̍نۨي آل ڛۣـ؏ ﭜ ـد ﮯ ♛ 🕊 (@10m_____) September 15, 2018
لكن منتقدين اعتبروا تلك التماثيل والمجسمات "أصنامًا"، ودعوا إلى حظرها، فيما رأى آخرون أن موقف المعارضين لتلك التقنية هو محاولة جديدة لقمع الحريات والإبداع.
التصاويروالتماثيل وتسمى بالمجسمات أخذت تغزو جزيرة العرب حتى وصل التساهل لإنشاء معابد في بعض دول الخليج وفِي الكويت(معرض مجسمات نسخة طبق الأصل للإنسان للذكري)وهي خطوات منكرة في بلادالتوحيد التي هدمت فيهاالأوثان وحرمت وعودتها من علامات الساعة كما في السنة ويجب على وزيرالتجارة منعها pic.twitter.com/iwsEudW9f6
— محمد هايف المطيري (@mhamdhaif) September 14, 2018
السؤال
.
ما الواجب فعله تجاه محل يصنع مجسمات على هيئة إنسان حقيقي؟
.#عثمان_الخميس pic.twitter.com/d3TRBX6ft2
— د. عثمان الخميس (@othmanalkamees) September 15, 2018
صنع تمثال على صورة إنسان بالتقنية الحديثة حرام بالإجماع، وذلك لأمور:
١- أن فيه مضاهاة لخلق، وهو من الكبائر، ووردت أحاديث كثيرة في تحريمه.
٢- أن النبي ﷺ قد أمر بطمس التماثيل.
٣- ورد في السنة أن من فعل ذلك استحق اللعن، ويعد من شرار الخلق.
٤- لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة تمثال.
— الدكتور نايف العجمي (@Dralajmey) September 15, 2018
التقنية الحديثة في صناعة المجسمات يستفاد منها كثيرا، لكن يجب أن يتقيد الانتفاع بها في حدود الشرع.
ومسألة صنع تمثال على صورة إنسان أو ما له روح، مجمع على تحريمها، ومستند هذا الإجماع النصوص الشرعية الصحيحة.
ويستثنى من ذلك المجسمات التعليمية في كليات الطب، ولعب الأطفال، وغير ذلك.
— الدكتور نايف العجمي (@Dralajmey) September 15, 2018
وأنبه هنا إلى أنه لا يصح وصف التماثيل المجسمة بأنها أصنام، ذلك أن التماثيل لا تكون أصناما إلا إذا عبدت، أما مجرد الصورة فإنه يقال لها تمثال، ولا يقال لها صنم.
وغني عن القول أن التماثيل ذريعة إلى الشرك الأكبر، وهذا من أبرز أسباب تحريمها.
— الدكتور نايف العجمي (@Dralajmey) September 15, 2018
على الجهة المقابلة، أبدى كتّاب وناشطون استغرابهم من هذه الحملة تجاه التماثيل وتسميتها بـ"الأصنام".
#اصنام_في_الكويت
محل في الكويت يصنع لك ولعائلتك
تماثيل للذكرى ..
وشيوخ الدين يقولون التماثيل تؤدي
للشرك وتالي الناس بيعبدونها !!!!
من المؤكد ان تعدينا كل مراحل الجهل
وصلنا الى مرحله اعجز عن تسميتها😂
— لولوه الحسينان (@lolwalhussinan) September 15, 2018
#اصنام_في_الكويت
محل في الكويت يصنع لك ولعائلتك
تماثيل للذكرى ..
وشيوخ الدين يقولون التماثيل تؤدي
للشرك وتالي الناس بيعبدونها !!!!
من المؤكد ان تعدينا كل مراحل الجهل
وصلنا الى مرحله اعجز عن تسميتها😂
— لولوه الحسينان (@lolwalhussinan) September 15, 2018
#أصنام_في_الكويت قبل سنوات نفسهم رجال الدين حرموا التصوير و اليوم أصبحوا نجوم في السوشيل ميديا يصورون ليل نهار،و اليوم يحرمون هذه المجسمات و غدا يصنعون مئات منها لهم،و لكن لن ننسى تخاذل الحكومة و ارتعادها خوفا من طيور الظلام. https://t.co/j07IBCL4ip
— أروى الوقيان🇰🇼 (@roooowy) September 16, 2018