أصنام_في_الكويت يفجر الجدل حول المجسمات ثلاثية الأبعاد

انتشرت مؤخرًا في الكويت، مجسمات ثلاثية الأبعاد على هيئة البشر، أحدثت سجالًا حادًا في البلاد تدخّل فيه دعاة وعلماء شريعة وسياسيون ونشطاء.

القضية انتشرت بشكل مكثّف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تداول ناشطين، الأحد الماضي، أنباء تفيد بقيام محل في الكويت بصناعة مجسمات وتماثيل على هيئة البشر.

هذا المحل، وفق الناشطين، يستخدم تقنية عالية تخرج مجسمات ثلاثية الأبعاد لأي شخص للاحتفاظ بها كذكرى.

#اصنام_في_الكويت لااه🤨

آهني الموضوع doob 3D technology

محل يسوي مجسمات 😳😂 pic.twitter.com/9N5sVkgOhP — ּمۭڔﯡٰا̍نۨي آل ڛۣـ؏ ﭜ ـد ﮯ ♛ 🕊 (@10m_____) September 15, 2018

لكن منتقدين اعتبروا تلك التماثيل والمجسمات "أصنامًا"، ودعوا إلى حظرها، فيما رأى آخرون أن موقف المعارضين لتلك التقنية هو محاولة جديدة لقمع الحريات والإبداع.

"حرام شرعًا":

النائب بالبرلمان الكويتي محمد هايف المطيري قال عبر حسابه على تويتر: "لا بدَّ من منع صناعة هذه المجسمات والتماثيل، بعد غزوها جزيرة العرب، إذ وصل التساهل حد إنشاء معابد في بعض دول الخليج".

وأردف المطيري: "في الكويت يوجد (معرض مجسمات نسخة طبق الأصل للإنسان للذكرى)، وهي خطوات منكرة في بلاد التوحيد التي هُدِمت فيها الأوثان وحُرّمت، وما عودتها إلا من علامات الساعة، ويجب على وزير التجارة منعها".

التصاويروالتماثيل وتسمى بالمجسمات أخذت تغزو جزيرة العرب حتى وصل التساهل لإنشاء معابد في بعض دول الخليج وفِي الكويت(معرض مجسمات نسخة طبق الأصل للإنسان للذكري)وهي خطوات منكرة في بلادالتوحيد التي هدمت فيهاالأوثان وحرمت وعودتها من علامات الساعة كما في السنة ويجب على وزيرالتجارة منعها pic.twitter.com/iwsEudW9f6 — محمد هايف المطيري (@mhamdhaif) September 14, 2018

الداعية عثمان الخميس قال: "ما يفعله هذا المحل منكر، ويجب إغلاقه فورًا إذا كان – فعلًا- موجودًا (…) هذا المحل أخطر من محلات بيع الخمور، لأنه يحيي قضية الأصنام؛ ما قد يدفع بعض الأشخاص لصناعة أصنام لأولادهم، لذا يجب إغلاقه".

السؤال

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ما الواجب فعله تجاه محل يصنع مجسمات على هيئة إنسان حقيقي؟

.#عثمان_الخميس pic.twitter.com/d3TRBX6ft2 — د. عثمان الخميس (@othmanalkamees) September 15, 2018

وزير العدل والأوقاف السابق نايف العجمي قال: "صنع التماثيل باستخدام التقنية الحديثة حرام شرعًا، ولا يجب استخدامها إلا للفائدة ضمن حدود الشرع، كالمجسَّمات التعليميّة في كليّات الطب وألعاب الأطفال".

صنع تمثال على صورة إنسان بالتقنية الحديثة حرام بالإجماع، وذلك لأمور:

١- أن فيه مضاهاة لخلق، وهو من الكبائر، ووردت أحاديث كثيرة في تحريمه.

٢- أن النبي ﷺ قد أمر بطمس التماثيل.

٣- ورد في السنة أن من فعل ذلك استحق اللعن، ويعد من شرار الخلق.

٤- لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة تمثال. — الدكتور نايف العجمي (@Dralajmey) September 15, 2018

التقنية الحديثة في صناعة المجسمات يستفاد منها كثيرا، لكن يجب أن يتقيد الانتفاع بها في حدود الشرع. ومسألة صنع تمثال على صورة إنسان أو ما له روح، مجمع على تحريمها، ومستند هذا الإجماع النصوص الشرعية الصحيحة. ويستثنى من ذلك المجسمات التعليمية في كليات الطب، ولعب الأطفال، وغير ذلك. — الدكتور نايف العجمي (@Dralajmey) September 15, 2018

لكن العجمي قال يوم الإثنين إنه "لا يجوز وصف التماثيل المجسَّمة بأنها أصنام، ذلك أن التماثيل لا تكون أصنامًا إلا إذا عُبِدت" وأضاف: "أما مجرد الصورة، فإنه يقال لها تمثال، ولا يقال لها صنم. وغني عن القول إن التماثيل ذريعة إلى الشرك الأكبر، وهذا من أبرز أسباب تحريمها".

وأنبه هنا إلى أنه لا يصح وصف التماثيل المجسمة بأنها أصنام، ذلك أن التماثيل لا تكون أصناما إلا إذا عبدت، أما مجرد الصورة فإنه يقال لها تمثال، ولا يقال لها صنم. وغني عن القول أن التماثيل ذريعة إلى الشرك الأكبر، وهذا من أبرز أسباب تحريمها. — الدكتور نايف العجمي (@Dralajmey) September 15, 2018

الشركة تتراجع:

سحبت إدارة الشركة جميع ما في معارضها من المجسمات ثلاثية الأبعاد على هيئة البشر، رغم إعلان وزارة التجارة والصناعة الكويتية أنه لا توجد مخالفات قانونية فيما يتعلق بذلك، وذلك حماية لموظفيها من التعرض لأي إساءات أو تهجم غير متوقع، نافية صحة ما يشاع عن تدخل جهة رسمية لإجبار الشركة على سحب المجسمات.

الشركة تقدمت بطلب رسمي إلى الشركة الأم لجلب مجسمات بالتقنية نفسها، على أن تكون بعيدة عن الأشكال البشرية.

أوضحت الشركة أن تقنية طباعة المجسمات الثلاثية الأبعاد متوافرة في الأسواق منذ نحو ثلاث سنوات، لكن تقنية " Doob " ذات دقة عالية وبأحجام مميزة، ولها استخداماتها في الطب والهندسة المعمارية، فضلاً عن التسلية والذكريات.

تماثيل للذكرى:

على الجهة المقابلة، أبدى كتّاب وناشطون استغرابهم من هذه الحملة تجاه التماثيل وتسميتها بـ"الأصنام".

تحت وسم "أصنام في الكويت"، كتبت الناشطة لولوة الحسينان: "محل في الكويت يصنع لك ولعائلتك تماثيل للذكرى.. وشيوخ الدين يقولون التماثيل تؤدي للشرك وتالي (لاحقا) الناس بيعبدونها. من المؤكد أننا تعدّينا كل مراحل الجهل، وصلنا الى مرحله أعجز عن تسميتها".

#اصنام_في_الكويت

محل في الكويت يصنع لك ولعائلتك

تماثيل للذكرى ..

وشيوخ الدين يقولون التماثيل تؤدي

للشرك وتالي الناس بيعبدونها !!!!

من المؤكد ان تعدينا كل مراحل الجهل

وصلنا الى مرحله اعجز عن تسميتها😂 — لولوه الحسينان (@lolwalhussinan) September 15, 2018

الناشطة والكاتبة أروى الوقيان "الجهاز يسوي مجسم لك مو حق (ليس) اللات والعزى، خِفّوا علينا من هالفتاوى اللي ما تودي ولا تجيب". وأضافت: "قبل سنوات نفسهم رجال الدين حرموا التصوير و اليوم أصبحوا نجوم في السوشيال ميديا يصورون ليل نهار، و اليوم يحرمون هذه المجسمات و غدا يصنعون مئات منها لهم، ولكن لن ننسى تخاذل الحكومة و ارتعادها خوفا من طيور الظلام".

#اصنام_في_الكويت

محل في الكويت يصنع لك ولعائلتك

تماثيل للذكرى ..

وشيوخ الدين يقولون التماثيل تؤدي

للشرك وتالي الناس بيعبدونها !!!!

من المؤكد ان تعدينا كل مراحل الجهل

وصلنا الى مرحله اعجز عن تسميتها😂 — لولوه الحسينان (@lolwalhussinan) September 15, 2018

#أصنام_في_الكويت قبل سنوات نفسهم رجال الدين حرموا التصوير و اليوم أصبحوا نجوم في السوشيل ميديا يصورون ليل نهار،و اليوم يحرمون هذه المجسمات و غدا يصنعون مئات منها لهم،و لكن لن ننسى تخاذل الحكومة و ارتعادها خوفا من طيور الظلام. https://t.co/j07IBCL4ip — أروى الوقيان🇰🇼 (@roooowy) September 16, 2018

مصادرة للحريات: