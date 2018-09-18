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ملياردير ياباني أول سائح في رحلة خاصة إلى القمر

رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا
رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا
18/9/2018

أعلنت شركة سبيس إكس المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء والمملوكة للملياردير إيلون ماسك يوم الإثنين أن رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا سيكون أول من تنقله في رحلة خاصة إلى القمر.

القصة

  • مايزاوا هو مؤسس موقع زوزو للتسوق عبر الإنترنت ورئيسه التنفيذي وكان في الماضي عازف طبول في فرقة لموسيقى البانك.
  • سيقوم الملياردير الياباني بجولة حول القمر على متن المركبة الفضائية بيج فالكون روكيت لتنتقل بذلك رحلات الفضاء التجارية إلى آفاق جديدة.
  • سيصبح مايزاوا أول مسافر إلى القمر منذ انتهاء مهمات أبوللو الأمريكية عام 1972. وكشفت سبيس إكس عن اسم مايزاوا مساء أمس الاثنين في مقر الشركة في هوثورن إحدى ضواحي مدينة لوس انجليس.
  • تخطط شركة سبيس إكس إلى رحلة دوران حول القمر. ولم يتضح المبلغ الذي دفعه مايزاوا نظير القيام بالرحلة.
  • شوق ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، من ترقبوا معرفة اسم الشخص الذي سيذهب في أول رحلة تجارية إلى القمر تاركا أسئلة كثيرة دون إجابة.
  • نشر ماسك يوم الخميس صورة للعلم الياباني على حسابه على موقع تويتر، ثم نشر يوم الأحد عدة تغريدات تعرض تصميمات جديدة للمركبة بيج فالكون روكيت أو "بي.إف.آر". ويعد ماسك بأن تنقل المركبة المسافر إلى القمر ثم تنقل البشر والشحنات في نهاية المطاف إلى كوكب المريخ.
  • على الرغم من أن المركبة لم تصنع بعد فإن ماسك قال إنه يريدها أن تكون جاهزة للقيام برحلة غير مأهولة إلى المريخ بحلول 2022 على أن تذهب في رحلة مع طاقم عام 2024.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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