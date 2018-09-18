ملياردير ياباني أول سائح في رحلة خاصة إلى القمر

أعلنت شركة سبيس إكس المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء والمملوكة للملياردير إيلون ماسك يوم الإثنين أن رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا سيكون أول من تنقله في رحلة خاصة إلى القمر.

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