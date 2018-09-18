شاهد: مصري وزوجته يحترفان صناعة الخوص رغم إصابتهما بالعمى

يجلس سمير جابر وزوجته هبة محمود في منزلهما المتواضع بالقاهرة يجدلان أعواد الخوص والخيزران ويحولانها إلى سلال ومنتجات أخرى لكسب عيشهما.

وقال الزوجان إنهما بدءا مشروعهما الصغير معا عام 2013 كوسيلة لتوفير دخل يكفي لإعالة طفليهما الصغيرين، حيث تعلما جدل أعواد البامبو الملونة في تصميمات بأشكال وأحجام مختلفة.

لكن الزوجان يشكوان من ضعف دخلهما من المشروع، حيث يعانيان من ضعف الإقبال على منتجاتهما.

وقال سمير وهبة إنهما ارتبطا وشرعا في حياتهما معا رغم تحفظات عائلتيهما.

وتعرضت هبة (38 عاما) لمشكلات في الإبصار عندما كان عمرها عاما واحدا جراء إصابتها بحمى. أما سمير (40 عاما) فقد كُف بصره نتيجة حادث قبل 15 عاما.