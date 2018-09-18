شاهد: الأرمن يرممون مقبرتهم للحفاظ على وجودهم في مصر

يقترب الأرمن في القاهرة هذه الأيام من إتمام عملية ترميم مقبرة تعود إلى القرن العشرين ظلت لسنوات طويلة المثوى الأخير لآلاف الأرمن الذين كانوا يعيشون في العاصمة المصرية.

وتخضع المقبرة للترميم حاليا حيث يقوم عمال متخصصون، بحرص شديد، بتثبيت وتنظيف تماثيل قديمة وأخرى نصفية وشواهد قبور.

وبدأ الأرمن يستقرون في مصر إبان حكم الدولة الفاطمية ثم أعطاهم محمد علي باشا بعد ذلك قطعة أرض عام 1844 فيما يعرف الآن بالقاهرة القديمة.

ويخضع حجم المجتمع الأرمني في مصر للتغير طبقا للوضع السياسي والاقتصادي للبلاد.

وازدهر الأرمن في مدن مصرية مثل القاهرة والإسكندرية. وكانت الأخيرة أيضًا موطنا لجاليات إيطالية ويونانية.

وفي عام 1924 مُنِحت الجالية الأرمنية في مصر قطعة أرض أخرى مجاورة للقديمة حيث قاموا ببناء المقبرة من خلال دمج تصميمات معمارية مصرية وأرمنية وأوربية.

وتقلصت الجالية الأرمنية في مصر اليوم. ويقول رئيس مجلس إدارة نادي غوغانيان الثقافي الأرمني بالقاهرة كيفورك إيرزنغاتزيان إنها تُقدر بنحو ثلاثة آلاف شخص.

ويجري ترميم المقبرة منذ 2014، ومن المقرر اكتمال العمل في 2018، لتكون بمثابة تذكير بالتراث الثقافي والديني للأرمن في مصر.

وبلغت تكلفة المشروع حتى الآن نحو عشرة ملايين جنيه مصري (نحو 560 ألف دولار). وتجري عملية الترميم بتمويل من بطريركية الأرمن في القاهرة وتبرعات من الجالية الأرمنية.