دراسة: عطر خشب الصندل قد يجعل الشعر ينبت من جديد

استخدم فريق من الباحثين من أكثر من دولة عطرا مصنوعا من خشب الصندل الصناعي لتحفيز نمو بصيلات الشعر البشري، وأوضحوا أن البصيلات بها مستقبل جيني لهذا العطر وكأنها تستطيع شمه.

الباحثون، أكدوا في دراستهم التي نشرت نتائجها الثلاثاء في مجلة (نيتشر كوميونيكيشنز) أنه من الممكن الاعتماد على هذا الوسيط الكيميائي ليكون بداية لتطوير وسيلة ضد تساقط الشعر.

آلية عمل تحفيز نمو الشعر:

تعتبر مستقبلات الشم من المستقبلات الكيميائية الموجودة في النظام البشري للتعرف على الإشارات الهرمونية، وتوجد هذه الوسائط الكيميائية أيضا في أنسجة خارج الأنف.

عندما تحط على هذه المستقبلات مواد مناسبة حاملة للرسائل الهرمونية فإن ذلك يتسبب في سلسلة من الإشارات في الخلايا ذات الصلة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى التعرف على رائحة أو يثير ردود فعل أخرى تماما.

من المعروف أن مستقبل ( R2AT4 ) الخاص بالشم يؤثر على التئام الجروح في خلايا بعينها في جلد الإنسان، وتعقب فريق الباحثين بقيادة رالف بوس من جامعة مانشستر البريطانية وجيرمي شيريت من مختبر موناستريم، في أحد المختبرات البحثية الخاصة في مدينة مونستر الألمانية، احتمال لعب هذا المستقبل دورا في نمو الشعر.

) الخاص بالشم يؤثر على التئام الجروح في خلايا بعينها في جلد الإنسان، وتعقب فريق الباحثين بقيادة رالف بوس من جامعة مانشستر البريطانية وجيرمي شيريت من مختبر موناستريم، في أحد المختبرات البحثية الخاصة في مدينة مونستر الألمانية، احتمال لعب هذا المستقبل دورا في نمو الشعر. لمعرفة ذلك فصل الباحثون بصيلات الشعر- جذر الشعرة في الطبقة العليا من الجلد التي ينبت منها الشعر- من عينات من فروة رأس بشرية واستنبتوها في المختبر.

حفز الباحثون الموصلات الهرمونية باستخدام عطر خشب الصندل الصناعي ودرسوا ردود الفعل التي حدثت بعد ذلك في بصيلات الشعر.

عطر الصندل يطيل فترة نمو الشعر: