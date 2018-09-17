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شاهد: جمل هائج يصيب عدة أشخاص في سيرك روسي

17/9/2018

أصيب سبعة أشخاص، أغلبهم من الأطفال، بعدما أصيب جمل بنوبة هياج في سيرك بمدينة بيتسبرغ الروسية.

التفاصيل:

  • قالت صحيفة بيتسبرغ بوست غازيت إن طفلين كانا يركبان الجمل بصحبة أحد البالغين خلال عرض في سيرك "شراين" الأحد عندما أصيب الجمل بنوبة هلع.
  • أصيب أحد الأطفال بكسر في ذراعه، بينما أصيب الباقون بإصابات أقل خطورة، بحسب الصحيفة.
  • وقع الحادث أثناء فقرة تأجير جمال وبغال وفيلة للركوب في السيرك.
  • تمكن المسؤولون من السيطرة على الجمل، واستأنف السيرك عرض فقراته.
  • مسؤولو السلامة والأمن في السيرك قالوا إنهم لا يعرفون ما الذي أدى إلى إصابة الجمل بالهلع.
المصدر : أسوشيتد برس
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