فيسبوك يطور آلية جديدة للتأكد من صحة الصور والفيديوهات

قال عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه سيستخدم آلية جديدة للتأكد من صحة الصور ومقاطع الفيديو المنشورة عليه لمكافحة الأخبار الكاذبة والمحتوى المزيف.

أبرز تصريحات أنطونيا وودفورد مديرة الإنتاج في "فيسبوك":

الموقع يطور نموذجا للذكاء الاصطناعي لاكتشاف المحتوى المزيف على الموقع وتمييزه.

27 شريكا لفيسبوك في 17 دولة يعملون بالفعل على التحقق من صدق المحتوى المنشور على الموقع.

شركاء فيسبوك سيوسعون نطاق عملهم ليشمل الصور والمقاطع المصورة إلى جانب المحتوى النصي.

الكثيرون من شركائنا لديهم خبرة في تقييم الصور والفيديوهات ومدربون في مجال استخدام تقنيات التدقيق البصري.

شركائنا لديهم خبرة في البحث العكسي عن الصور وتحليل بياناتها الوصفية مثل أين وتم التقاط الصورة أو الفيديو.

منصات التواصل والأخبار الكاذبة: