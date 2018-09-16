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فيسبوك يطور آلية جديدة للتأكد من صحة الصور والفيديوهات

فيسبوك تحذف ملايين المنشورات عن إساءة الأطفال
فيسبوك تحذف ملايين المنشورات عن إساءة الأطفال
16/9/2018

قال عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه سيستخدم آلية جديدة للتأكد من صحة الصور ومقاطع الفيديو المنشورة عليه لمكافحة الأخبار الكاذبة والمحتوى المزيف.

أبرز تصريحات أنطونيا وودفورد مديرة الإنتاج في "فيسبوك":
  • الموقع يطور نموذجا للذكاء الاصطناعي لاكتشاف المحتوى المزيف على الموقع وتمييزه.
  •  27 شريكا لفيسبوك في 17 دولة يعملون بالفعل على التحقق من صدق المحتوى المنشور على الموقع. 
  • شركاء فيسبوك سيوسعون نطاق عملهم ليشمل الصور والمقاطع المصورة إلى جانب المحتوى النصي.
  • الكثيرون من شركائنا لديهم خبرة في تقييم الصور والفيديوهات ومدربون في مجال استخدام تقنيات التدقيق البصري.
  • شركائنا لديهم خبرة في البحث العكسي عن الصور وتحليل بياناتها الوصفية مثل أين وتم التقاط الصورة أو الفيديو.
منصات التواصل والأخبار الكاذبة:
  • تواجه شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل "فيسبوك" و"تويتر" مطالب متزايدة بالتصدي لطرق استغلالها في نشر أخبار كاذبة أو معلومات مضللة أو حتى التأثير على اتجاهات التصويت في الانتخابات.
  • مثل عدد من مسؤولي تلك الشبكات بالفعل أمام لجان في مجلس الشيوخ الأمريكي للرد على أسئلة أعضاء المجلس حول استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة.
  • مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك قال إن شركته طورت "أنظمة معقدة تجمع بين التكنولوجيا والعنصر البشري لمنع التأثير على الانتخابات من خلال خدماتنا".
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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