شاهد: عرض تمثالين ضخمين لرمسيس الثاني بالقرب من القاهرة

عرضت مصر تمثالين ضخمين للملك رمسيس الثاني فضلا عن مسلتين عند موقع أثري يخضع حاليا لعمليات ترميم في موقع صان الحجر بمحافظة الشرقية شمال شرق القاهرة.
التفاصيل:
- قال وزير الآثار المصري خالد العناني إن التمثالين ظلا في الأرض محطمين إلى أجزاء منذ اكتشافهما في القرن التاسع عشر.
- العناني أضاف أن "عمودين" كبيرين للملك رمسيس الثاني جرى ترميمهما وإقامتهما أيضا في موقع صان الحجر بمحافظة الشرقية المصرية.
- الوزير أوضح أن بعثة أثرية مصرية تنفذ أعمال ترميم في الموقع منذ العام الماضي.
- ووفقا لوزارة الآثار المصرية، فقد كانت صان الحجر عاصمة لمصر في عهد الأسرتين 21 و23 الحاكمتين وتضم عددا كبيرا من المقابر والمعابد.