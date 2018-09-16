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منوعات|الهند

شاهد: الهند تطلق قمرين اصطناعيين بريطانيين إلى الفضاء

16/9/2018

أطلقت مؤسسة أبحاث الفضاء الهندية قمرين اصطناعيين بريطانيين إلى الفضاء من قاعدة في جزيرة سريهاريكوتا جنوبي البلاد.

ونجح الصاروخ في وضع القمرين في مدارهما حول الأرض على ارتفاع 583 كيلومترا.

وسيقوم القمران بمراقبة ورصد الفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى على سطح الأرض. ويبلغ وزن كل قمر 450 كيلوغراما.

وهذه هي أول رحلة لمؤسسة أبحاث الفضاء الهندية منذ خمسة أشهر عندما قام صاروخ تابع للمؤسسة بوضع قمر للملاحة بدلا من قمر آخر، كما أنها تعد الرحلة التجارية الأولى للمؤسسة.

وتسعى الهند للحصول على حصة في صناعة الفضاء العالمية التي تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار.

المصدر : رويترز
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