شاهد: "ذي فور بسكتس" مبادرة توفر فرص عمل لشابات مصابات بمتلازمة داون

أرادت الشابة المصرية "ندى أحمد" في البداية فتح مطعم للأشخاص المصابين بمتلازمة داون، لكن ذلك تطلب منها رأس مال ضخم، الشيء الذي دفعها إلى البدء بما هو متاح للوصول إلى زبائن وعملاء.

وفي مسعاها الخيّر، استطاعت الشابة المصرية جذب بعض الفتيات المصابات بمتلازمة داون للعمل، إذ تقول إنها جاءت بالفكرة بعد أن لاحظت الإقصاء ضد عديد من قطاعات المجتمع المصري، وبما أن أختها تعاني من متلازمة داون، فإنها تتناغم بشكل خاص مع التمييز ضد من يعانون من هذه الحالة.

ما القصة: