البث الحي
منوعات

شاهد: "ذي فور بسكتس" مبادرة توفر فرص عمل لشابات مصابات بمتلازمة داون

15/9/2018

أرادت الشابة المصرية "ندى أحمد" في البداية فتح مطعم للأشخاص المصابين بمتلازمة داون، لكن ذلك تطلب منها رأس مال ضخم، الشيء الذي دفعها إلى البدء بما هو متاح للوصول إلى زبائن وعملاء.

وفي مسعاها الخيّر، استطاعت الشابة المصرية جذب بعض الفتيات المصابات بمتلازمة داون للعمل، إذ تقول إنها جاءت بالفكرة بعد أن لاحظت الإقصاء ضد عديد من قطاعات المجتمع المصري، وبما أن أختها تعاني من متلازمة داون، فإنها تتناغم بشكل خاص مع التمييز ضد من يعانون من هذه الحالة.

ما القصة:
  • ندى بدأت بعمل منتج يمكن أن يتم خبزه من داخل المنزل ومن ثم ترويجه للوصول إلى قاعدة عملاء وزبائن عبر الإنترنت، وترمي الخطة أيضا للتوسع وفتح مطعم أو مخبز أكبر.
  • تم تصميم "ذي فور بسكتس" (البسكويتات الأربع) لمساعدة الفتيات المعنيات، على الخروج من العزلة وبناء صداقات وفوق ذلك دعم أنفسهن ماليا.
  • في المخبز المنزلي بالقاهرة، ستجد الفتيات الشابات منهمكات في إعداد المكونات وتشكيل البسكويت، ما يتيح لهن دعم أنفسهن ماليا والعمل بروح الفريق مع الصديقات.
  • اكتسب "ذي فور بسكتس" اسمه من الشابات الأربع اللاتي شكلن الفريق، ولكنهم الآن خمسة بفضل إضافة صديق جديد وهو يحيى، والذي تساعد والدته سحر محمود "أم يحيى" في تدريب الفتيات على فنون الخبز.
  • "ذي فور بسكتس" يتلقى جميع طلباته عبر الإنترنت أو من خلال التطبيق الخاص به، ويرسل منتجاته في جرار مربوطة بعقدة تظهر الشعار الخاص به.
المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

سعرها 10 آلاف دولار.. اليابان تكافح فيروس كورونا بالأقنعة الفاخرة (فيديو)

(الجزيرة)

مسن يخفي جثة والدته أعواماً ليستمر في تقاضي معاشها

عناصر من الشرطة السلوفينية (رويترز ـ أرشيف)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)