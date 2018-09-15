شاهد: تمكين المتضررات من الحرب في السودان بورشة خياطة

حجزت "سهام داود أنجلو" مكانها بين ألف امرأة معترف بهن عالميا لعملهن من أجل السلام، بمبادرة أطلقتها لتمكين النساء المتضررات من الحرب بمنطقة جبال النوبة في السودان من خلال ورشة خياطة

وأنشأت سهام ورشة للخياطة في مدينة أم درمان – العاصمة الوطنية للسودان، كوسيلة لتمكين النساء المتضررات من هذه الحروب، وفي المصنع الصغير تشاهد، مجموعة من الألعاب المصنعة من القماش والملابس المصنوعة يدويا، هي نتاج ورشة الخياطة.

ما القصة؟