شاهد: تمساح يتجول في حي سكني رغم العاصفة فلورنس

وسط المشاهد الصعبة التي رصدت العاصفة القوية فلورنس وهي تجتاح ولايات أمريكية، رصدت سيدة من سكان مدينة ميرتل بيتش في ولاية كارولاينا الجنوبية زائرا غريبا على المنطقة التي تسكنها.
وبينما كانت السيدة وتدعى تراسي بيرد، تلتقط فيديو للأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي صاحبت العاصفة فلورنس، تفاجأت بيرد بتمساح يعبر طريقا قرب منزلها.
وأظهر المقطع التمساح وهو يمر عبر الطريق في حين بدا صوت بيرد واضحا وهي تشجعه بالقول "اركض، اركض!"
وقالت بيرد إن التمساح لم يؤذ أحدا قبل أن يشق طريقه إلى مجرى مائي بالجوار.
وفيات و"أمطار قياسية" في شرق الولايات المتحدة جراء "فلورنس"
- أكد حاكم ولاية كارولاينا الشمالية روي كوبر مصرع خمسة أشخاص في الولاية.
- أشار كوبر إلى أن حصيلة الوفيات قد ترتفع.
- حذّرت السلطات السكان الذين أخلوا منازلهم بسبب العاصفة "فلورنس" من أن خطرها لم ينته بعد.
- ذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو المليون شخص انقطع عنهم التيار الكهربائي في ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية.
- مسؤولون أمريكيون: بعض المناطق شهدت كميات أمطار قياسية تصل إلى 60 سنتيمترا.
- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب سيتوجه إلى المناطق المنكوبة الأسبوع المقبل "فور التأكد من أن زيارته لن تعرقل جهود الإغاثة".
- أعلن الجيش نشر 200 جندي و100 شاحنة للمساعدة في جهود الإغاثة.