شاهد: تمساح يتجول في حي سكني رغم العاصفة فلورنس

وسط المشاهد الصعبة التي رصدت العاصفة القوية فلورنس وهي تجتاح ولايات أمريكية، رصدت سيدة من سكان مدينة ميرتل بيتش في ولاية كارولاينا الجنوبية زائرا غريبا على المنطقة التي تسكنها.

وبينما كانت السيدة وتدعى تراسي بيرد، تلتقط فيديو للأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي صاحبت العاصفة فلورنس، تفاجأت بيرد بتمساح يعبر طريقا قرب منزلها.

وأظهر المقطع التمساح وهو يمر عبر الطريق في حين بدا صوت بيرد واضحا وهي تشجعه بالقول "اركض، اركض!"

وقالت بيرد إن التمساح لم يؤذ أحدا قبل أن يشق طريقه إلى مجرى مائي بالجوار.

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