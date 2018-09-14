تعرف على المسلسلات التركية الأكثر مشاهدة في المغرب

تصدّر مسلسلان تركيان، قائمة الأعمال التلفزيونية الأكثر مشاهدة في التلفزيون الحكومي بالمغرب، خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري.

التفاصيل:

حل المسلسل التركي "سامحيني" في المركز الأول، وجاء المسلسل التركي "حب أعمى" في المرتبة الثانية، فيما حصد المسلسل التركي "شمال جنوب" المرتبة الخامسة.

الترتيب وفق مؤسسة "ماروك متري" (مؤسسة غير حكومية لقياس نسب مشاهدة القنوات التلفزيونية المغربية).

المرتبة الثالثة فكانت من نصيب برنامج "رشيد شو" (برنامج حواري محلي) والمرتبة الرابعة من نصيب برنامج "ترقية" (برنامج ترفيهي محلي).

تذاع المسلسلات الثلاثة والبرنامجان على القناة الثانية في المغرب، القناة الحكومية الوحيدة بالمغرب.

منذ أشهر يتربع مسلسل "سامحيني" على صدارة قائمة الأعمال التلفزيونية الأكثر مشاهدة بالقناة الثانية، ويحظى في المتوسط بنسبة 75% من مجموع نسبة المشاهدات لبرامج القناة.

ما هي حكاية هذه المسلسلات؟

يحكي مسلسل "سامحيني" قصة عائلتين تربط أبناء بعضها البعض علاقة حب؛ حيث يواجهان الكثير من المصاعب تؤدي إلى الافتراق.

أما "حب أعمى" من بطولة نسليهان أتاغول، وبوراك أوزجيفيت، فيحكي قصة حب مستحيلة بين شاب فقير وشابة غنية تضحي بحبها لأجل إنقاذ شقيقها، ليعود حبيبها القديم بعد خمس سنوات لينتقم من زوجها ويحل لغز هجرانها له.

المسلسل "شمال جنوب" يدور حول حياة أخوين اختلافهما عن بعضهما كبعد الشمال عن الجنوب، ورغم ذلك يقعان في حب الفتاة نفسها، وهو من بطولة كيفانش تاتليتوغ الشهير في العالم العربي باسم "مهند" ويوغرا جولسوي.

ملايين المغاربة شاهدوا المسلسلات التركية:

حسب تقرير "ماروك متري"، شاهد أكثر من 5.4 ملايين مغربي، مسلسل "سامحيني"، في الأسبوع ما بين 5 و11 سبتمبر/أيلول الجاري، في حين شاهد أكثر من 4.8 ملايين "حب أعمى"، بينما تابع أكثر من 3.8 ملايين مشاهد "شمال جنوب".

خلال السنوات الأخيرة، أخذت المسلسلات التركية حيزًا كبيرًا من ساعات المشاهد المغربي، ويبقى أهمها على الإطلاق مسلسل "سامحيني"، المدبلج إلى العامية المغربية.

يعرض مسلسل "سامحيني" منذ 2011، وأصبح مع الوقت جزءاً من يوميات المغاربة.

الجمهور يطالب بتعديل أحداث المسلسلات: