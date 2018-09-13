البث الحي
منوعات

شاهد: طفل أمريكي ينجو بأعجوبة بعدما اخترق سيخ شواء جمجمته

13/9/2018

نجا طفل أمريكي في العاشرة من عمره بأعجوبة بعدما اخترق سيخ شواء جمجمته، من الوجه ليخرج من الناحية الأخرى.

ماذا حدث:
  • وقعت الحادثة يوم السبت الماضي بعد هاجمت مجموعة من الدبابير الطفل خافيير كننغهام أثناء وجوده أعلى شجرة في منزل أسرته بمدينة هاريسونفيل بولاية ميزوري الأمريكية.
  • اضطر الطفل إلى القفز إلى الأرض هربا من الدبابير، لكنه سقط فوق سيخ شواء اخترق وجهه وخرج من مؤخرة رأسه.
  • قال كوجي إبرسول، مدير جراحات الأعصاب والأوعية الدموية في مستشفيات جامعة كنساس، إن إزالة سيخ الشواء لم تكن عملية سهلة.
  • لكن الطبيب أشار إلى أن الطفل كان محظوظا؛ فرغم اختراق السيخ لجمجمة الطفل فإن الإصابة أخطأت العين والمخ والحبل والشوكي والأوعية الدموية الرئيسية.
المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من منوعات

ترمب يعفو عن ديك رومي في آخر احتفال بالبيت الأبيض (فيديو)

سعرها 10 آلاف دولار.. اليابان تكافح فيروس كورونا بالأقنعة الفاخرة (فيديو)

(الجزيرة)

مسن يخفي جثة والدته أعواماً ليستمر في تقاضي معاشها

عناصر من الشرطة السلوفينية (رويترز ـ أرشيف)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)